„Doufáme, že zítra se ze strany vedení stane to, na co od začátku všichni čekáme. Osm kol, pět bodů, skóre 16:30? Mančaft na lepší výsledky rozhodně má. Problém začíná na střídačce,“ psali olomoučtí ultras v neděli na svůj facebookový profil. Výměny trenéra se nedočkali, místo toho ale zástupci kotle dostali pozvání na schůzku s vedením týmu.
A po ní otočili.
„Rozjel se tady až moc velký nešvar. Přiznáváme, že jsme ho sami pomohli rozjet. Po schůzce s klubem jsme ale byli ujištěni, že problém není v trenérech. Ačkoliv jsme byli jiného názoru, zpětně uznáváme, že naše reakce byla unáhlená. My, fanoušci, musíme pokračovat v tom, co umíme nejlépe – stát za Morou a podporovat ji!“ kontrovali ultras během týdne.
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Sám Fiala hned po nedělním zápase řekl, že si podpory fanoušků váží. „Chtěl bych se jim omluvit za ostudný výsledek. Byli fantastičtí, protože během zápasu na nás vůbec nepískali, museli mít velké nervy,“ ocenil 66letý kouč.
Už jeho letní angažování budilo emoce. Trenér přiznal, že pro klub nebyl první volbou. Generální manažer Erik Fürst ovšem nakonec – možná i s vidinou úspor – ukázal na člověka, kterého již měl v klubu, kde působil jako videokouč. „Má bohaté zkušenosti jak hráčské, tak i trenérské,“ těšilo Fürsta.
Fiala sice s Olomoucí dokázal před lety postoupit z první ligy do extraligy, jenže jako hlavní trenér naposledy působil v roce 2019 na střídačce Komety Brno. V následujících šesti sezonách dělal „jen“ videotrenéra. Je tak načase, aby své zkušenosti oprášil. Kohouti jsou totiž poslední, za osm zápasů zvítězili jen dvakrát, navíc jednou až v prodloužení.
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Šanci dostat se na vítěznou vlnu mají Hanáci v pátek, od 17.30 se z pozice posledního týmu extraligové tabulky představí na ledě jedenáctého Litvínova. „Nula vstřelených gólů za dva zápasy taky o něčem mluví. Těch věcí, co se musí zlepšit, je hodně. Musí se změnit veškerý přístup k tomu hokeji,“ má jasno druhý z trenérů Petr Svoboda.