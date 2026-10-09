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Tipsport extraliga 2026/27

Chtěli hlavu trenéra, po schůzce s vedením ultras otočili. Fiala má v Moře stálou pozici

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  11:37
Nespokojení trenéři Olomouce, Petr Fiala (vlevo) a Petr Svoboda, během zápasu s...

Nespokojení trenéři Olomouce, Petr Fiala (vlevo) a Petr Svoboda, během zápasu s Třincem, který pro Hanáky dopadl ostudnou porážkou 0:9. | foto: ČTK

Zdrcení hokejisté Olomouce - od Třince dostali devět gólů.
Olomoucký trenér Petr Fiala v zápase se Spartou.
Daniel Herčík z Olomouce (vlevo) v potyčce s Danielem Voženílkem z Třince.
Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...
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Bučení, které se rozléhalo olomouckou plechárnou, jednoduše nešlo ignorovat. A po obrovské ostudě na něj měli příznivci hokejové Olomouce nárok. S Třincem v neděli padla 0:9. „Bojujte za Moru!“ skandoval kotel extraligového týmu. Nejaktivnější fanoušci žádali v následujících dnech po porážce odstoupení hlavního kouče Petra Fialy. K tomu ovšem podle informací iDNES.cz nedojde, trenér má mít navzdory bídnému vstupu do sezony pevnou pozici.

„Doufáme, že zítra se ze strany vedení stane to, na co od začátku všichni čekáme. Osm kol, pět bodů, skóre 16:30? Mančaft na lepší výsledky rozhodně má. Problém začíná na střídačce,“ psali olomoučtí ultras v neděli na svůj facebookový profil. Výměny trenéra se nedočkali, místo toho ale zástupci kotle dostali pozvání na schůzku s vedením týmu.

A po ní otočili.

„Rozjel se tady až moc velký nešvar. Přiznáváme, že jsme ho sami pomohli rozjet. Po schůzce s klubem jsme ale byli ujištěni, že problém není v trenérech. Ačkoliv jsme byli jiného názoru, zpětně uznáváme, že naše reakce byla unáhlená. My, fanoušci, musíme pokračovat v tom, co umíme nejlépe – stát za Morou a podporovat ji!“ kontrovali ultras během týdne.

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Sám Fiala hned po nedělním zápase řekl, že si podpory fanoušků váží. „Chtěl bych se jim omluvit za ostudný výsledek. Byli fantastičtí, protože během zápasu na nás vůbec nepískali, museli mít velké nervy,“ ocenil 66letý kouč.

Už jeho letní angažování budilo emoce. Trenér přiznal, že pro klub nebyl první volbou. Generální manažer Erik Fürst ovšem nakonec – možná i s vidinou úspor – ukázal na člověka, kterého již měl v klubu, kde působil jako videokouč. „Má bohaté zkušenosti jak hráčské, tak i trenérské,“ těšilo Fürsta.

Fiala sice s Olomoucí dokázal před lety postoupit z první ligy do extraligy, jenže jako hlavní trenér naposledy působil v roce 2019 na střídačce Komety Brno. V následujících šesti sezonách dělal „jen“ videotrenéra. Je tak načase, aby své zkušenosti oprášil. Kohouti jsou totiž poslední, za osm zápasů zvítězili jen dvakrát, navíc jednou až v prodloužení.

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Šanci dostat se na vítěznou vlnu mají Hanáci v pátek, od 17.30 se z pozice posledního týmu extraligové tabulky představí na ledě jedenáctého Litvínova. „Nula vstřelených gólů za dva zápasy taky o něčem mluví. Těch věcí, co se musí zlepšit, je hodně. Musí se změnit veškerý přístup k tomu hokeji,“ má jasno druhý z trenérů Petr Svoboda.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
7. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
8. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
10. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
11. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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