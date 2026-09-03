Dědek se bránil: Že křivíme trh? To je jako řešit cenu housek... Máme svůj byznys plán

Letní nákupy doplní v nabitých ofenzivních řadách Sedláka, Červenku, Kauta, Kondelíka, Smejkala a další. Hráče, kteří na jaře získali pro Pardubice první titul od roku 2012.
„Všem nám spadl kámen ze srdce,“ přiznal Dědek. „Teď už nám nikdo nebude říkat, že máme drahý tým a na pohár stejně čekáme. Ale cítím, že všichni kluci jsou hladoví po dalším úspěchu, kvůli tomu hokej děláme.“
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Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta
Tomášek přišel z Färjestadu, v minulé sezoně se i marně pokoušel prosadit v Edmontonu. Stránský dělal kapitána v Davosu, patřil k nejvýraznějším postavám švýcarské ligy.
Od obou se očekává především produktivita. Podobně jako od Noska, odchovance a vzorného pracanta, který se díky své všestrannosti udržel v NHL dlouhých jedenáct sezon.
„Jeho statistiky jsou úžasné, je jedním z nejlépe bránících centrů. S Tomáškem a Stránským zase přišla obrovská palebná síla. Všichni tři jsou tu díky hráčům, které máme v kádru. Chtějí společně vyhrávat,“ popisoval Dědek.
I vzhledem ke zkušenostem a pestrému kariérnímu resumé všech tří nových jmen nepřekvapí, že ze strany Pardubic šlo o další nákladné investice.
Rozpočet celé organizace na nový ročník narostl až k půl miliardě korun. Majitel klubu se ale na tiskové konferenci při otázce na pokřivování přestupového trhu bránil.
„To je jako kdybyste řešili, jestli má houska stát 2,50, nebo 2,80, když se zdraží mouka,“ reagoval. „Prostě chceme být dobří, máme daný byznys plán, úspěch je součástí naší strategie. Na takové hlasy vůbec nekoukáme.“
O čem dalším Petr Dědek mluvil:
O rostoucí kvalitě extraligy: Zrovna jsme se o tom s Lukášem Sedlákem bavili. Že příchody jeho, Tomáše Hyky a Romana Willa byly pro Dynamo i extraligu gamechanger. Takoví hráči na sebe navazují další dobré hokejisty. Jsem rád, že se extraliga posouvá a je jednou z nejlepších soutěží v Evropě. Svědčí o tom i to, že i hráči ze Švýcarska mohli přijít do Pardubic. Mnozí manažeři v Evropě se tomu diví, že jsme odtamtud vykoupili už dva hráče (Roman Červenka, Matěj Stránský).
O obhajobě titulu: Pardubicím se to ještě nepovedlo. A přiznávám, že lákavé to je. Ambice máme, ale pořád je to sport. Závisí to i na trošce štěstí, zdraví hráčů... Věřím, že dojdeme co nejdál.
O Lize mistrů: Vstupujeme do ní s největšími ambicemi. Chceme postoupit do play off, dojít co nejdál, což se nám v minulosti moc nedařilo. Ano, hokejová Liga mistrů není tak doceněná jako ta fotbalová. Český tým ji ještě nevyhrál, to je pro nás výzva. Věřím, že se to může povést. Když nám bude přát sportovní štěstí, proč ne?
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Dědek marketingová práva na extraligu nezíská. Kluby jeho slibům neuvěřily
O pokračujícím projektu nové arény: Tři roky práce na projektování a povolení byly dlouhá doba, teď nás čekají další čtyři roky výstavby. Bude to jedna z největších multifunkčních aren v Evropě, jedna z největších hal na hokej na světě, což je skvělé. V Pardubicích vyroste nádherné centrum sportu a kultury. Věřím, že emoce tam budou ještě větší.
O jednání o marketingových právech na extraligu od sezony 2032/33: Nic se nestalo, výkonný výbor není v tomto směru moc aktivní a nekoná. Nejsou schopni rozhodnout ani doleva, ani doprava. Ještě navíc pan prezident Hadamczik je na neschopence, což situaci komplikuje. Naším zájmem vždy bylo získat více peněz pro český hokej, tvrdíme to od začátku. Uvidíme, jaké zájmy vyhrají.