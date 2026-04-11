Tipsport extraliga 2025/26

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

Autor:
  14:55
Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek napsal e-mail prezidentovi Asociace profesionálních klubů (APK) Martinu Loukotovi, ve kterém ho informuje, že vyzve vedení extraligy k rezignaci. Reagoval tím na pokřiky fanoušků Sparty na jeho osobu, které později disciplinární komise pokutovala. Klub z hlavního města se proti tomuto rozhodnutí odvolává.
Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dědek odeslal mail, který má redakce iDNES.cz k dispozici, ve středu večer po čtvrtém utkání semifinálové série mezi Pardubicemi a Spartou. V O2 areně uspěli domácí 4:2 i díky zvládnutému pětiminutovému oslabení v samotném závěru.

Nejen během něj emoce na ledě i tribunách gradovaly, sparťanský kotel několikrát zvolával „je*at Dědka“, i pardubičtí příznivci se vulgárně opírali do klubu soupeře.

Krátce po skončení duelu Dědek napsal mimo jiné Loukotovi: „Zápas co zápas je zřejmé, že si z nás Sparta dělá srandu. (...) Beru to osobně, aby mně tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne.“

Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

Loukotovi vzkázal, že jako ředitel selhal a že druhý den oficiálně vyzve k rezignaci nejen jeho, ale i prezidenta APK Jana Tůmu a člena představenstva Petra Vosmíka, jenž zároveň plní funkci předsedy správní rady Sparty.

„Chápeme, že jsou kluby v této fázi sezony pod mimořádným tlakem a že jsou reakce po vyhrocených utkáních silné. Odmítáme však, aby se sportovní a emoční napětí z play off přenášelo mimo led do osobních útoků na vedení soutěže a aby se tento tlak promítal do veřejných kampaní namířených proti jednotlivým představitelům ELH,“ reagovala APK.

Dědkova zpráva Loukotovi

v kompletním znění

Výzva k odstoupení

Vážený pane řediteli,

Dali jsme vám prostor pro vyřešení této situace, nemáte ani slušnost odpovědět. Vzhledem že se situace opakuje zápas co zápas je zřejmé že si z nás Sparta dělá srandu. Jako ředitel jste selhal. Jak je možné že pan Vosmík, člen představenstva APK, člen VV a člen představenstva Sparty nerespektuje vaše výzvy? Nebo jste mu žádné nenapsal? Nebo se ho bojíte? Vzhledem k této situaci zvážíme právní kroky. Brzy svoláme TK a vše zveřejníme. Zítra vás oficiálně vyzveme k rezignaci, veřejně vše vysvětlíme z jasným odůvodněním, vaší neakceschopnosti, zamezit tomuto jednání, nejen vás ale i Vosmíka a Tůma, kde je skovaný prezident APK? V boxu Sparty nejspíš, takový lidé nemohou zastupovat český hokej. Je to ostuda, beru to osobně, aby mě tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne.

S pozdravem Petr Dědek majitel

Sparta na svých stránkách poté vydala prohlášení, které adresuje svým fanouškům. „Podpora, jakou teď zažíváme, je obrovská a žene nás dopředu. Potřebujeme ale především vaši hlasitou a pozitivní. Urážky soupeře nám nepomáhají. Naopak kvůli nim čelíme sankcím a v klíčové fázi sezony nás oslabují. Ať je Sparta vidět a slyšet. S plnou pozorností pouze na náš klub,“ uvedla.

To už však mezitím disciplinární komise chování fanoušků potrestala, a to na obou stranách, ovšem v rozdílných částkách.

Komise pokutovala mimo jiné házení předmětů na led, za nesportovní chování příznivců klubu a porušení povinností pořádajícího klubu v druhém domácím zápase série zaplatily Pardubice 20 tisíc korun, Sparta za stejně pojmenované prohřešky ze čtvrtého klání série hned 60 tisíc korun.

V oficiálním prohlášení totiž stojí „klub HC Sparta Praha byl rovněž potrestán za opakované hanlivé pokřiky fanoušků“.

„Principiálně chápeme návrh disciplinárního trestu a nezříkáme se odpovědnosti za uvedené prohřešky, ale bereme ho jako velmi povrchně připravený, a hlavně velmi nevyvážený,“ reagovala Sparta ve zprávě pro APK.

Té se nelíbí, že předseda disciplinární komise Viktor Ujčík nezohledňoval, že někteří hostující hráči házeli předměty zpět do hlediště, nebo že podle Ujčíka klub nepodnikl žádné opatření, aby se takové jednání fanoušků snažil omezit nebo zastavit, protože moderátor podle ní obratem reagoval a výzva se objevila i na kostce.

„Vnímáme, že disciplinární komise může být pod tlakem, který na ni po čtvrtém semifinálovém utkání vyvinul výhružným e-mailem majitel HC Dynamo Pardubice, i proto žádáme o důkladnější odůvodnění, který nebude pouhým vyhověním nátlaku ze strany našeho soupeře,“ stojí ještě v reakci Sparty na výši pokut.

Ta se proti rozhodnutí disciplinární komise odvolává.

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
3:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

