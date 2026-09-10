Jeden z nás bortí, co se snažíme budovat. Dědek poškozuje český hokej, hlásí APK

APK LH si v srpnu odhlasovala (12 pro, 1 proti, 1 se zdržel) již dříve schválenou strategii obchodování marketingových práv extraligy od sezony 2028/29 formou jednotlivých balíčků.
Dědkova společnost Relmost na přelomu týdne oslovila Český svaz ledního hokeje s nabídkou na odkup kompletního balíku práv od ročníku 2032/33.
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„Výkonný výbor není v tomto směru moc aktivní a nekoná. Ještě navíc pan prezident Hadamczik je na neschopence, což situaci komplikuje. Naším zájmem vždy bylo získat více peněz pro český hokej, tvrdíme to od začátku. Uvidíme, jaké zájmy vyhrají,“ hlásil pardubický majitel na předsezonní tiskové konferenci.
V nabídce podle APK LH jako jeden z principů budoucí spolupráce uvádí koncentraci marketingových práv a řízení extraligy v ČSLH, což v praxi předjímá vypovězení dlouhodobé smlouvy o řízení nejvyšší soutěže ze strany svazu.
„Takový záměr už není pouze otázkou obchodování marketingových práv, ale neguje současný úspěšný rozvoj ELH a přímo zasahuje do budoucího modelu řízení nejvyšší soutěže. To je podle platného smluvního uspořádání a současně v souladu s postojem ČSLH svěřeno APK LH,“ píše se v prohlášení.
„Toto přejít nemůžeme. Kroky Petra Dědka poškozují jméno APK LH právě v situaci, kdy se chystáme na jeden z nejvýznamnějších kroků v historii společného obchodování marketingových práv extraligy,“ uvedl Jan Tůma, prezident APK LH a generální manažer Mladé Boleslavi.
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K aktuální situace se vyjádřili i zástupci dalších klubů, třeba Petr Vosmík, generální ředitel Sparty: „Pod řízením APK LH se extraliga posunula kvalitativně a hodnotově významně vpřed, můžeme toho nyní využít při nastavení dlouhodobých obchodních a partnerských vztahů ve prospěch nejenom ELH, ale i celého českého hokeje. Aktivity pana Dědka tak ve svém důsledku poškozují celý český hokej.“
„Poslední roky jsem extraligu sledoval spíše zpovzdálí. Dnes jsem členem APK, a proto mě mrzí a je nešťastné, když jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat. Model balíčků dává klubům kontrolu nad vlastním produktem, a to je hodnota, kterou nelze přebít jedním číslem na papíře,“ poznamenal Jiří Šlégr, předseda představenstva v Litvínově.
APK i nadále pokračuje v přípravě modelu a jednáních se svazem o dlouhodobém nastavení vztahů. Představenstvo bylo zároveň pověřeno přípravou dalšího postupu vůči Pardubicím, který bude v souladu se stanovami a disciplinárním řádem.
„Pokud má asociace fungovat jako společná platforma čtrnácti klubů, musí být schopna chránit rozhodnutí svých orgánů i společné zájmy svých členů,“ uvedl ředitel APK i extraligy Martin Loukota.
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Dědek v květnu prostřednictvím společnosti Relmost předložil nabídku na zisk televizních a marketingových práv na extraligu od roku 2028. Celková výše nabídky činila 9,6 miliardy korun na 15 let, z čehož měl 1,8 miliardy obdržet hokejový svaz.
APK však kritizovala formu podané nabídky, která podle asociace nebyla dostatečně konkrétní a strukturovaná, a nepovažovala ji tak za seriózní.
Nejasnosti také plynuly ohledně transparentnosti, dodržování pravidel hospodářské soutěže a možného střetu zájmů, který by mohl nastat po získání práv majitelem aktuálního extraligového mistra.
I proto se asociace nakonec rozhodla práva mezi lety 2028 až 2032 obchodovat sama prostřednictvím balíčků, které jako servisní partner a zprostředkovatel zajistí společnost BPA sport marketing, která práva zajišťuje i nyní.