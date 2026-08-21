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Tipsport extraliga 2026/27

Legendární Čech trénoval s hokejovou Spartou. Co je podle něj národní sport?

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  14:10
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si zpestřil léto. V úterý se zapojil do plnohodnotného tréninku extraligové Sparty. Nevšední zážitek domluvil brankář pražského klubu Jakub Kovář. „Užil jsem si to, trénink měl skvělou intenzitu,“ řekl Čech před rozlučkou slovenského obránce Zdena Cháry, které se bývalý brankář Chelsea nebo Arsenalu také zúčastní.

Čech na tréninku Sparty? Trochu náhoda.

„Psali jsme si s Peťou na Instagramu, tak mu říkám: Sbal si věci, zkusím to zařídit. Reagoval, že by to bylo fantastické. A hlavní trenér Patrik Augusta z toho byl nadšený,“ řekl Kovář.

„Byla to fuška! Hlavně na konci při bagu, to jsem se zadýchal,“ smál se Čech.

Ve 44 letech dál zůstává u sportu, v minulé sezoně nastoupil k šesti zápasům za Haringey Huskies v nižší anglické soutěži, v minulosti si jednorázově vyzkoušel i elitní soutěž za Belfast Giants.

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si v úterý zatrénoval s hokejovou Spartou při plnohodnotném tréninku extraligového kádru.

Nejvíc se ale pochopitelně proslavil coby fotbalový brankář Chelsea nebo Arsenalu. Vyhrál Premier League i Ligu mistrů a spoustu dalších trofejí.

„Jako malý kluk jsem ho sledoval,“ prohlásil trenér sparťanských brankářů Michal Neuvirth. „Troufnu si říct, že je největší mezinárodní hvězdou z Česka. Všichni ví, odkud Petr Čech pochází. I proto si vážím, že si bral moje rady k srdci a trénink odmakal. Cením, jak k němu přistoupil.“

„Přijde mi fascinující, že si po fotbalové kariéře vybral sport, který je pro klouby a tělo strašně náročný. Spousta z nás končí kariéru, protože to už tělo nevydrží. Musí mít tělo, které hodně skousne,“ myslí si Kovář.

„Kvůli výstroji je hokejový trénink asi intenzivnější než fotbalový. Něco váží, má to odpor, pohybujete se v bruslích nahoru dolu, srdce pracuje rychle, tep leze hodně nahoru,“ vyjmenovává Čech. „Jsem rád, že se pořád zlepšuju a že v plnohodnotném tréninku nevypadám jako pytel brambor. To mě těší!“

Extraligu i hokejovou Spartu prý sleduje, přestože žije v Anglii. A když dorazí do Česka, zajde se podívat na stadion.

Při otázce na národní sport má ale jasno: „Fotbal a hokej se o to mydlí, podařilo se mistrovství světa v Praze, fotbalová repre se dostane na šampionát, to všechno zájem zvedá. Ale fotbal díky tomu, že stačí míč, kopačky a jakékoliv hřiště, tak vede. Ale hokej je v Česku hned vedle.“

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si v úterý zatrénoval s hokejovou Spartou při plnohodnotném tréninku extraligového kádru.
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si v úterý zatrénoval s hokejovou Spartou při plnohodnotném tréninku extraligového kádru.
Legendární Petr Čech si v úterý zatrénoval s hokejovou Spartou, zapojil se do plnohodnotného tréninku extraligového kádru.
Petr Čech v dresu Belfastu.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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