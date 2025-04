Město aut mění za centrum hodinářství. Čajka míří do švýcarského Bielu

V dresu Mladé Boleslavi si připsal v základní části ve 47 zápasech 24 bodů za 13 branek a 11 asistencí. V 11 duelech play off zaznamenal pět bodů (1+4). Rozhodl se pro návrat do Švýcarska, kde působil už od 13 let.

„Petr měl ve smlouvě klauzuli, že pokud bude chtít a bude mít tu možnost, může se vrátit za nějakou finanční kompenzaci pro nás do Švýcarska. Rozhodl se toho využít, ve Švýcarsku není brán jako cizinec, takže je to pro něj o to snazší. Strávil u nás sezonu, doufali jsme, že vydrží ještě i tu druhou, ale nedá se nic dělat. Přejeme mu hodně štěstí,“ uvedl mladoboleslavský sportovní ředitel Tomáš Vlasák v pondělí, kdy klub na webu informoval o odchodech hráčů.

Rodák z Kadaně a odchovanec Letňan zamířil v roce 2014 ze Sparty do celku Pikes Oberthurgau. Působil i v mládežnických týmech Rapperswilu, Zugu a Ženevy, kde v sezoně 2019/20 debutoval i v nejvyšší švýcarské soutěži. Sezonu předtím strávil v Erie v zámořské juniorské OHL.

Účastník jednoho MS osmnáctek i dvacítek hrál také za Lausanne a Ambri-Piottu a ve švýcarské nejvyšší soutěži má 122 zápasů včetně play off a 20 bodů (12+8). Hrál také o úroveň níže v Ticinu a Winterthuru.