Tipsport extraliga 2025/26

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

  9:56
Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák Martin Hamrlík, spoluhráč z reprezentace a NHL Martin Ručinský, trenér Zdeněk Venera i hráčský agent Robert Spálenka.
Martin Hamrlík

Zlínský Marchand. Bez něj by titul nebyl

Petr Čajánek (vlevo) a Martin Hamrlík během finále extraligy proti Plzni, mezi nimi Nick Johnson.

Když jsme spolu začínali hrát v áčku, byl na ledě jako pilná včelička, ale postupně se z té včely stal švýcarský nůž. Čája byl herně použitelný na všechno: přesilovky, oslabení, góly, nahrávky, dohrávání soupeře. Když byl covid, dávali v televizi finále proti Vsetínu v roce 1999 a Petr byl na ledě z nás suverénně nejlepší. Já si to tehdy tak neuvědomoval, ale hokejově byl už tenkrát neskutečný.

Brzy se propracoval na pozici lídra a můžu zodpovědně říct, že za moji kariéru byl on a Pepa Štraub největší osobnosti, jaké jsem v této roli potkal. Oba byli horkokrevní a dokázali na ledě soupeře seknout nebo oplácet. Hlavně ale uměli tým vést a strhnout. Když v kabině mluvili, každý zpozorněl.

Kapitán zlínských hokejistů Petr Čajánek.

Martin Hamrlík ve zlínském dresu.

Čajstr byl vždycky týmový hráč a záleželo mu na tom, jak hraje jakýkoliv člen mužstva. Svoje ego uměl dát bokem, a když chodil na led jako druhý centr, vůbec to neřešil. Každý s ním chtěl hrát, protože dělal svoje spoluhráče lepšími, a to ani třeba nemusel mít tolik bodů. I proto si ho v nároďáku k sobě do lajny bral Jágr.

Byl podobný typ hráče, jako je dneska Marchand z Floridy: produktivní a nepříjemný pro soupeře, kterému se dokázal dostat pod kůži, a proto ho nesnášeli. Když skočil na led, byl z něj obrovský bojovník, který nechtěl za žádnou cenu prohrát. Měl to v sobě. A taky byl plný emocí. Kolikrát jsem mu říkal: „Neblbni, dneska chceme hrát v klidu, ne že vyprovokuješ v první minutě hromadnou rvačku a oni pak půjdou i po mně.“ (směje se)

Je obdivuhodné, jakou kariéru udělal v NHL, kam šel pozdě, až v sedmadvaceti letech. Když odcházel, byl dobře nachystaný, ale takový hubený. Po první sezoně v létě přijel a my ho nemohli poznat: hlava zaražená mezi rameny, vypracované trapézy a nemohl se skoro ani otočit, jak byl nabouchaný. V Blues chtěli, aby nabral svalovou hmotu, ale časem sám zjistil, že je nařezaný až moc a je to na úkor techniky, takže začal shazovat. A pořád tam byl platný, jenže doplatil na otřesy mozku, které tam schytal. Tehdy se to v NHL řezalo daleko víc.

Čajánek rozhoduje prodloužená proti San Jose:

Nevím, jestli by se titul v roce 2014 získal bez něj. Spousta kluků hrála pro něj a kvůli tomu, aby pohár měl, protože byl tím posledním, co mu v kariéře chybělo. Pro mladé kluky byl vzor a měli strašnou motivaci se vedle něj ukázat.

Rosťa Vlach to měl jako trenér jednoduché: první lajnu si řídil Lešoun a druhou Čája, který byl rád, že mu Rosťa dává volnost. Čája byl tenkrát něco jako hrající trenér, měl spoustu zkušeností a klukům na tréninku a během zápasu radil a ukazoval, kam si mají stoupnout, jak a kdy napadat a podobně. Bral na sebe i roli mentora, Tonda Honejsek vedle něj zažil nejlepší roky. A takových hokejistů bylo víc.



Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.