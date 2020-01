Skvělý test na vyřazovací část, jásal Mueller po těsné výhře Komety

V úterý tato americko-kanadská dvojice napsala další kapitolu svého příběhu. Lépe vyšla brněnskému Muellerovi, který byl jediným střelcem utkání s Třincem, jež Kometa doma vyhrála 1:0. „Působilo to na mě jako play off. Skvělý test na vyřazovací část. Je to pro nás důležitý zápas, tyhle těsné duely nás musí posílit,“ radoval se americký útočník.

On i jeho spoluhráči se s Třincem dlouho urputně přetahovali. Ve druhé třetině si sice domácí vypracovali dlouhou převahu s několika šancemi, překonat vynikajícího brankáře hostů Petra Kváču se jim ovšem až do 46. minuty nepodařilo. Zápas rozhodla přesilovka po Wolského podrážení, která ilustrovala kuriózní setkání zahraničních hvězd obou týmů.

Martin Erat našel za brankou Martina Zaťoviče, ten viděl k levé tyči se stahujícího Muellera, předložil mu puk a americký snajpr si připsal desátou trefu v sezoně. Spolupráce posledních dvou jmenovaných je už tradiční součástí brněnské přesilovky, tentokrát si ale vyměnili své role.

„Tento rok to vypadá, že já jsem nahrávač a Zaťovič střelec. Ale on je neuvěřitelný v práci za brankou a myslím si, že je tam nedoceněný. Tentokrát jsem to byl já, kdo z toho mohl těžit, něco podobného zkoušíme i na trénincích,“ děkoval parťákovi Mueller.

Jeho gól spolu s 24 zákroky brankáře Karla Vejmelky na porážku posledního mistra nakonec stačily. „Karel udržel nulu, kterou si dnes absolutně zasloužil, protože si ji sám vychytal,“ ocenil domácí oporu brněnský trenér Kamil Pokorný.

Kometa na domácím ledě bodovala už podesáté za sebou a upevnila si šestou pozici v extralize.