Chemie v útoku se chvíli tvoří, říká brněnský střelec Mueller

Jedenatřicetiletý Američan se do sestavy vrátil po zranění ramene až v polovině prosince. Do konce roku nasbíral sedm gólů a stejný počet asistencí. „Je to velká čest, velký úspěch pro mě i pro celý tým. Měli jsme vcelku dobrý měsíc, i moji spoluhráči z lajny Zaťovič a Holík. Těm musím především poděkovat za svůj úspěch, ale nejen jim. Vrátit se po zranění a hned pomoci týmu vyhrávat je skvělý pocit. Bylo zapotřebí správně vycítit množství tréninků a neuspěchat návrat. Doufám, že se nám bude dařit i dál,“ ohlíží se za úspěšným měsícem brněnský kanonýr.

V lednu obhajuje tento úspěch bez zraněného centra Petra Holíka. „On je základní kámen našeho týmu. Je první centr, mozek naší přesilovky, a je neuvěřitelně dobrý ve hře s pukem. Doufám, že se rychle vrátí. Obzvlášť ve hře dopředu nám chybí, není mezi pěti nejlépe bodujícími pro nic za nic. Je to bez něj výzva. Ale nejde se upínat na jednoho hráče. Někdo musí vystoupit z řady a postavit se na jeho místo, dokud se nevrátí,“ vyhlíží Mueller návrat parťáka z útoku.

Holíka zatím nahrazuje v první formaci Tomáš Plekanec. Stylově by Muellerovi s bohatými zkušenostmi z NHL měl vyhovovat, zatím se ale spíše hledají. „Jsou to proti Holíkovi rozdílní hráči, ale Pleky přináší spoustu zkušeností, ví, jak co dělat. Chemie mezi hráči se ale nějakou dobu tvoří. Doufám, že tomu přijdeme na kloub co nejdříve,“ doufá Mueller. Kometa v posledních čtyřech utkáních vstřelila pouze pět gólů, a tak je malým zázrakem, že z těchto soubojů vytěžila alespoň pět bodů. Američan v těchto duelech bodoval třikrát.

Za vítězství v produktivitě dostal Mueller v rámci projektu Náš lídr na měsíc vůz Škoda Kodiaq. „Je hezký, elegantní, má nové technologie. Já teď jezdím starším superbem a nemám všechny ty velké displeje, tak to bude fajn vyzkoušet.“