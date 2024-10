Chtěl bych v Brně zůstat do konce kariéry, rozplýval se Mueller po návratu

Image kanadského dřevorubce americký veterán nezměnil, ruce střelce jej také neopustily. Po pár cvičných zástřelech si najel na osu kluziště, dostal puk na forhend a kotouč se hned houpal v pravé šibenici.

Jak jste si užil první zápas?

Hrozně moc. Je skvělé být zpět, hrát před těmito diváky. Jen to tedy bylo vše rychlé a tak trošku dumám, jak si mám poskládat nohy, když tu sedím, jak mě bolí. Byla to ale skvělá premiéra, vítězství. To je zkrátka velké plus.

Jak moc důležitá je první branka hned ve vašem v úvodním zápase?

Samozřejmě je to skvělé, že jsem se hned ukázal klubu i fanouškům. Byla to zase velká čest, znovu otevřít gólové konto pro Kometu. Skvěle mě tam našel Pospíšil v druhé vlně a jsem rád, že jsem to propálil. Moje oslava to snad vše shrnula, jak se mi ulevilo a jak mě radost ovládla.

Spolupráce s Pospíšilem může být zajímavá. Jste podobné typy, vyhověli jste si?

Hráli jsme proti sobě párkrát a moc jsme se neznali. Potkali jsme se předevčírem, pokecali jsme, viděl jsem ho na tréninku a můžu říct, že má jednoznačně talent. Čte výborně hru takže jsme si jen řekli, jak mezi sebou komunikovat, protože to je na ledě klíč k úspěchu. Adam Zbořil mezi námi odvedl také vynikající práci. Na první zápas musím říct, že se mi to od nás opravdu líbilo.

Máte na zádech nově 86, protože vaši oblíbenou 88 nosí Brandon Davidson. Proč tedy 86?

Vypadá to nejpodobněji. Nechtěl jsem z toho dělat kauzu, zkrátka to není už moje číslo a Brandonovi přeji, aby se mu s ním dařilo. Já tedy napíšu novou kapitolu s číslem 86.

Jak se cítíte? Předevčírem jste přistál ve Vídni a dnes máte za sebou zápas?

Byl jsme tu jen pár dní a i když jsem doma poctivě trénoval, tak jetleg je skutečná věc, asi to ještě pár dní ucítím. Mám ale do pátku čas se s tím trochu poprat.

Čekal jste na nabídku i přesto, že většina evropských lig už začala. Jaké to bylo?

Snažil jsem se být trpělivý, počkat na zajímavou nabídku. Už mi není 21, byť si to stále chci myslet. Kluby ale na šestatřicetileté hráče fronty nestojí. Díky za to, že se Brno ozvalo.

Plánujete tu zůstat déle, nebo to má být spolupráce na jednu sezonu?

Já bych tu rád zůstal do konce své kariéry. Město i klub pro mě znamenají mnoho, i pro moji rodinu. Smlouva je na sezonu, pak si řekneme, co bude dál. Ale nyní jsem moc šťastný, že jsem zase zde.

Jak probíhal první kontakt. Volal vám Libor Zábranský, že vás Kometa zkrátka potřebuje?

Tak to nebylo. První volal můj dobrý kamarád Tomáš Vincour (sportovní manažer Komety pozn. red.). On se mě ptal, zda bych měl zájem se vrátit. Já byl nadšený, že ten telefon přišel. Osobně jsem si přál, aby se to stalo, ale nikdy nevíte, jestli bude z druhé strany zájem. Došlo na to, poté jsme vedli další diskuzi. S Liborem Zábranským jsme vedli zajímavou debatu. Ujistili jsme se, že jedeme na stejné vlně a máme stejné představy. Pak už to šlo rychle.

Trénoval jste v Americe sám?

V Coloradu jsem společně trénoval se skupinou několika dalších profesionálních hráčů. Když ale začala NHL, všichni museli zpátky do svých klubů a nás z Evropy zůstalo jen několik. Nebylo nás moc, ale snad jsme se udrželi ve formě.