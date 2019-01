Takové akce se nenacvičují, líčil padající brněnský střelec Mueller

Všechno začalo ve chvíli, kdy se Němec za stavu 2:1 začal u vlastní branky rozhlížet, komu by nahrál. „Viděl jsem, že kluci z Třince jdou střídat, takže Peter se tam objevil úplně sám,“ líčil zkušený bek, který dlouhatánským pasem svého amerického parťáka oslovil.

Muellerovi prudce letící puk trochu odskočil, načež jej faul soupeřova obránce poslal k ledu. Zdálo se, že je po akci, když... „Puk mi utekl, takže jsem se po něm natáhl, jak to jen šlo. A překvapivě to prošlo do branky,“ popisoval zarostlý útočník.

Ten podobně jako legendární kanadský bek Bobby Orr v pádu plácl do kotouče tak šikovně, že ten (i díky lehké teči obránce Doudery) přistál v horním rohu třinecké klece. „Takové akce se nenacvičují. Ani nepřemýšlíte, že by k nim mohlo dojít,“ usmíval se Mueller. „Ukázal instinkt střelce,“ smekl Němec.

16 gólů už letos v extralize nastřílel Peter Mueller. Nikdo v soutěži jich nedal víc.

Pro Muellera to byl druhý zásah v duelu a už šestnáctý v sezoně, díky čemuž spolu s exbrněnským Tomášem Vincourem vládne extraligovým kanonýrům. „Je hezké to slyšet, ale týmový úspěch je přednější. Snad se nám bude dařit jako dnes, abychom si hokejové bohy naklonili na svoji stranu,“ poznamenal třicetiletý snajpr.

Ten spolu s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem tvoří nejúdernější ligové komando. „Od prvního dne je mezi náma úžasná chemie, s Petem a Martym jsme si sedli už v přípravných zápasech. Hokej je těžký sport, ale když máte spoluhráče, kteří tvrdě pracují, je radost hrát,“ libuje si Mueller. „První lajna funguje fantasticky, k tomu se přidala i druhá s Martinem Eratem a Tomášem Plekancem,“ připomíná Němec. „Ti ostatní odedřou špinavou práci. Hlavně hrajeme líp v obranném pásmu než na začátku sezony. Něco jsme si řekli, na něčem jsme zapracovali. A doufám, že to půjde ještě nahoru.“

Pokud se tahle víra naplní, může se z dosud rozkolísané Komety stát opět vítězný ledoborec. Což pocítil i Třinec, který před příjezdem do Brna vyhrál neskutečných 14 z 15 extraligových partií.

Úřadující mistři se navíc můžou opřít i o brankáře. Dlouho přehlížený Karel Vejmelka se dostal do báječné formy, v pátek svůj tým několikrát zachránil. „Vím, jak to tady je, že se ze dne na den může změnit cokoliv. Takže vůbec nepřemýšlím nad tím, jestli jsem, nebo nejsem jednička. Snažím se ukázat to nejlepší, co umím. A zatím se to daří,“ podotýká Vejmelka.

Další úkol na sílící brněnskou skvadru čeká v neděli, kdy od 18.20 přivítá hradecký Mountfield.