Gólmanská obměna: Hamerlík se vrací do Třince, Kváča do Budějovic

Hokej

Zvětšit fotografii Pardubický brankář Peter Hamerlík sleduje kotouč v utkání proti Olomouci. | foto: Michal Klíma, MAFRA

led 16 2019

Zkušený slovenský brankář Peter Hamerlík se po měsíčním hostování v hokejových Pardubicích vrací v rámci extraligy do Třince. Vedoucí mužstvo tabulky naopak opouští Petr Kváča, který se vrací do prvoligových Českých Budějovic. Třinecký klub to uvedl na twitteru.

Sedmatřicetiletý Hamerlík, který je třineckou dvojkou za reprezentačním gólmanem Šimonem Hrubcem, vypomohl Dynamu v osmi zápasech. V dresu suverénně nejhoršího celku nejvyšší soutěže inkasoval v průměru 4,15 gólu na utkání při úspěšnosti zákroků 84,15 procenta. Jedenadvacetiletý talent Kváča, jenž odchytal zkraje sezony také jedno utkání za Litvínov, dostal v třineckém dresu příležitost ve dvou duelech mezi elitou a vedl si výborně. Oceláři obě utkání vyhráli, Kváča měl průměr 1,97 inkasované branky a úspěšnost 92,45 procenta, navrch zaznamenal asistenci.