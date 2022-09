V kabině teď pořád něco vypisuji, směje se pardubický Čerešňák

„Už je to taková klasika, pořád něco vypisuji. Počítám s tím,“ smál se po čtvrtečním dopoledním rozbruslení. Na západě Čech strávil posledních šest let, tamní fanoušci si jej museli zamilovat především díky vysoké produktivitě v minulé sezoně. Čerešňák nasbíral v 55 zápasech včetně play off 45 bodů za 7 gólů a 38 nahrávek.

„Vrátit se do Plzně po šesti letech, které jsem tam prožil, jako soupeř pro mě bude velmi speciální. Něco nového, ale těším se. Jsem plný očekávání,“ říkal Čerešňák.

Plní očekávání jsou především v Plzni. Už po dvou extraligových kolech „odpískali“ trenérské duo Miloš Říha – Václav Baďouček, tým po prohrách s Olomoucí (1:2) a Vítkovicemi (2:4) přebrali Petr Kořínek s Františkem Bombicem a čeká se rychlý restart.

„K tomu se nechci moc vyjadřovat. Zkrátka byli v Plzni nespokojení s přípravou a prvními dvěma extraligovými zápasy, tak to chtěli co nejrychleji znovu nakopnout,“ uvažoval Čerešňák. „Bude to boj. Vždycky, když tým udělá nějakou takovouhle změnu, tak se všichni chtějí ukázat. Navíc doma,“ dodal. Plzeňské problémy už však řešit nemusí, naopak jemu i celému Dynamu vlastně hrají do karet. Byť v prodloužení, tak Dynamo zvítězilo v prvních dvou utkáních a v Plzni bude v roli favorita usilovat o třetí skalp v řadě.

„Těch čtyř bodů, které máme, si velmi vážíme, protože jsme otočili dva těžké zápasy. Sezona bude dlouhá a bude potřeba je sbírat pravidelně, takže i v Plzni rozhodně chceme vyhrát,“ vyhlásil Čerešňák.

V autobuse cestou na dnešní utkání už by s ním podle všeho měli sedět i uzdravení parťáci David Cienciala s Janem Kolářem, kteří ve čtvrtek absolvovali trénink v plném zatížení, chyběl naopak kapitán týmu Patrik Poulíček.

Sezona začíná nabírat na obrátkách, po duelu s Plzní Pardubice nastoupí hned v neděli od 18 hodin doma proti Mladé Boleslavi, zabavit se ovšem mohou fanoušci i v sobotu. Na domácím stadionu „béčka“ v Chrudimi se totiž bude znovu hrát i Chance liga. V 18 hodin zde pardubická rezerva vyzve Prostějov a bude odvracet třetí prohru v řadě. Ta poslední přišla ve středu na ledě Vsetína.