Rozhodčí poškodili Liberec. Nájezd proti Pardubicím měl platit, uznal šéf sudích

  12:23
Rozhodčí Jan Hribik a Jakub Zeliska v nedělním utkání 41. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Libercem chybně neuznali nájezd hostujícího Filipa Sandberga. Manažer rozhodčích Vladimír Pešina to uvedl na webu Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, kde zároveň informoval o tom, že oběma arbitrům byla pozastavena nominace na další utkání.
Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi. | foto: ČTK

„Posouzení situace v páté sérii samostatných nájezdů bylo chybné a gól hostujícího týmu měl být uznán,“ uvedl Pešina.

Švédský útočník překonal brankáře Romana Willa, s nímž se ale následně dostal do kontaktu. Hribik se Zeliskou po kontrole u videa gól neuznali a následně zajistil Pardubicím výhru po nájezdech Roman Červenka, který v pokračování rozstřelu překonal Petra Kváču.

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Liberecký trenér Jiří Kudrna již bezprostředně po utkání řekl, že s verdiktem rozhodčích nesouhlasí. „Ale tak sudí rozhodli. Vysvětlení bylo nedovolené bránění brankáři. Abychom tomu rozuměli do dalších zápasů, tak se budeme určitě zajímat o bližší vysvětlení,“ řekl Kudrna. Pešina uvedl, že se se zástupci Liberce již spojil.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

