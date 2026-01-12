„Posouzení situace v páté sérii samostatných nájezdů bylo chybné a gól hostujícího týmu měl být uznán,“ uvedl Pešina.
Švédský útočník překonal brankáře Romana Willa, s nímž se ale následně dostal do kontaktu. Hribik se Zeliskou po kontrole u videa gól neuznali a následně zajistil Pardubicím výhru po nájezdech Roman Červenka, který v pokračování rozstřelu překonal Petra Kváču.
Liberecký trenér Jiří Kudrna již bezprostředně po utkání řekl, že s verdiktem rozhodčích nesouhlasí. „Ale tak sudí rozhodli. Vysvětlení bylo nedovolené bránění brankáři. Abychom tomu rozuměli do dalších zápasů, tak se budeme určitě zajímat o bližší vysvětlení,“ řekl Kudrna. Pešina uvedl, že se se zástupci Liberce již spojil.