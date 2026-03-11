Tipsport extraliga 2025/26

Gól! Tak ne... Šéf sudích reaguje, předkolo se hemží spornými situacemi v brankovišti

Autor:
  13:35
Jedná se o nejdiskutovanější situace na úvod play off. V hokejové extralize se řeší nepřehledné okamžiky v brankovišti, kdy padne gól při kontaktu s gólmanem. Po jednom takovém si v pondělí stěžovali ve Vítkovicích, po úterku cítí velkou křivdu Olomouc. Ta už hromadně slavila výhru v zápase, musela se ale opět zkoncentrovat. „Někdo mi musí říct nějaké vysvětlení,“ zlobil se kouč Róbert Petrovický.
Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Závar před brankou Karlových Varů v utkání s Vítkovicemi.
Vítkovický gólman Hrachovina zasahuje proti střele domácích.
Olomoucký útočník Nahodil se těší z gólu kolegy Navrátila do sítě Třince v...
Třinecký trenér Boris Žabka dává pokyny hráčům.
22 fotografií

Šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina se rychle ozval, aby průběh situace ze 62. minuty, tedy v prodloužení druhého klání mezi Třincem a Hanáky, osvětlil.

To se zrovna hostující Orsava dostal před obránce Adámka a následně rozjetý vrazil do brankáře Mazance. Nutno dodat, že po viditelném strčení od třineckého zadáka, otázkou ale bylo, jak intenzivním. Puk se poté ale zjevil před Ondruškem, který jej do mírně posunuté branky dorazil.

Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

„Rozhodčí nejprve z vlastní iniciativy zkoumali na videozáznamu regulérnost na ledě uznaného gólu do posunuté branky z pohledu pokračující akce. Proto také potvrdili platnost tohoto gólu,“ přibližoval Pešina.

Moravané se tak nejprve radovali. Ale tím se sporný moment nevyřešil, rozhodčí z vlastní iniciativy zkoumali jen platnost gólu. Proto jej podle pravidel uznali. Hosté se jeli radovat k brankáři Machovskému.

Načež domácí střídačka zažádala o přezkoumání situace z důvodu nedovoleného bránění brankáře. Zde pak sudí původní výrok zvrátili.

„A proto po dalším přezkumu branku neuznali,“ líčil Pešina. „Dle našeho vyhodnocení se jednalo jak po procedurální stránce, tak co do opakovaného vyhodnocení situace u videa o správná rozhodnutí.“

„Orsy (Orsava) se mi tam natlačil a ze začátku jsem se ho trošku dotkl, ale když jsem viděl, že ho nemám, pouštěl jsem ho,“ dušoval se také zadák Adámek. „Rozhodčí situaci posoudili dobře, protože od protihráče tam nebyla žádná snaha vyhnout se Mazimu (Mazancovi).“

Co do intenzity kontaktu s obráncem se pak odlišovala situace z 54. minuty úterního utkání v Karlových Varech, kdy rozhodčí uznali trefu beka Mamčicse. Toho vítkovický protějšek Wesley jasně hodil na vlastního brankáře Klimeše, s nímž za čarou skončil i puk.

Větší emoce vyvolala naopak neuznaná branka Ostravanů o den dřív. Důvodem se stal kontakt projíždějícího Abdula s gólmanem Frodlem, který ale z dostupných televizních záběrů nebyl vidět, proto řadu fanoušků zmátl, jelikož další střet přišel až ve momentě, kdy puk přešel brankovou čáru.

Pohled z horní kamery, který ale měli k dispozici sudí, pak jasně ukázal, že Abdul předtím sekl hokejkou do držadla Frodlovy hole, čímž brankáři znemožnil zásah proti střele, jež následně prošla mezi jeho betony.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
2:0
Olomouc
Karlovy Vary
2:0
Vítkovice
Sparta
1:1
Kladno
Kometa
1:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Gól! Tak ne... Šéf sudích reaguje, předkolo se hemží spornými situacemi v brankovišti

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Jedná se o nejdiskutovanější situace na úvod play off. V hokejové extralize se řeší nepřehledné okamžiky v brankovišti, kdy padne gól při kontaktu s gólmanem. Po jednom takovém si v pondělí stěžovali...

11. března 2026  13:35

Děsivé chvíle v Rakousku. Hráč v utkání zkolaboval, oživovali ho přímo na ledě

Kanadský obránce Jordan Murray

Měl to být vcelku běžný úvodní zápas play off ICEHL mezi Klagenfurtem a Fehervárem. Diváci na tribunách ovšem místo hokejové podívané prožili chvíle hrůzy, když se v první třetině na led zničehonic...

11. března 2026  12:44

Hořava potvrdil rozchod s Boleslaví: Mám ji upřímně rád, pro klub je to dobře

Miloš Hořava hlavní trenér HC Dynamo Pardubice

Miloslav Hořava podle očekávání končí na střídačce extraligových hokejistů Mladé Boleslavi. Čtyřiašedesátiletý kouč měl smlouvu do konce sezony. Odchod nyní potvrdil v rozhovoru pro klubový web, ve...

11. března 2026  11:51,  aktualizováno  12:24

Centři do Sparty? Naše role, neskuhrá trenér Litoměřic ani během play off

Potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy.

Zdravotní nesnáze hokejové Sparty před vrcholem sezony ovlivňují i čtvrtfinálovou prvoligovou bitvu Litoměřic se Vsetínem. Stadion, který je partnerským klubem pražského týmu, před play off přišel o...

11. března 2026  10:10

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...

11. března 2026  8:35

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Druhé utkání předkola play off mezi brněnskou Kometou a českobudějovickým Motorem skončilo po základní hrací době 1:1 a přineslo rozuzlení až v nájezdech. V nich se nakonec jako jediný prosadil...

11. března 2026  8:20

Sparta ještě má co dokazovat, Kladno ji překvapivě trápí. Nedvěd frustraci necítí

Hráči Sparty bujaře slaví gól Kladnu.

Nečekané drama v sérii mezi obřím favoritem a zelenáčem play off. I podruhé se v O2 areně prodlužovalo a zatímco hokejisté Kladna udivují, hokejisté Sparty vzbuzují skepsi. Pokud přesvědčivě...

11. března 2026  7:43

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, Dobeš s Dostálem vychytali výhry

David Pastrňák před brankářem Darcym Kuemperem.

V úterý měla NHL napilno. V třinácti zápasech se z Čechů prosadili díky asistencím David Pastrňák z Bostonu s Radko Gudasem z Anaheimu a mezi střelce se zapsal colorádský Martin Nečas. V brankovišti...

11. března 2026  5:36,  aktualizováno  6:11

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Dvakrát se hokejisté Olomouce radovali z vítězství, a přesto druhé utkání předkola play off extraligy ztratili. Podlehli Ocelářům 2:3 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:2 na zápasy.

10. března 2026  21:22

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Matěj Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch. Stránský působí v...

10. března 2026  20:40

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42,  aktualizováno  10. 3. 20:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.