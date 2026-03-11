Gól! Tak ne... Šéf sudích reaguje, předkolo se hemží spornými situacemi v brankovišti

Šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina se rychle ozval, aby průběh situace ze 62. minuty, tedy v prodloužení druhého klání mezi Třincem a Hanáky, osvětlil.
To se zrovna hostující Orsava dostal před obránce Adámka a následně rozjetý vrazil do brankáře Mazance. Nutno dodat, že po viditelném strčení od třineckého zadáka, otázkou ale bylo, jak intenzivním. Puk se poté ale zjevil před Ondruškem, který jej do mírně posunuté branky dorazil.
Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!
„Rozhodčí nejprve z vlastní iniciativy zkoumali na videozáznamu regulérnost na ledě uznaného gólu do posunuté branky z pohledu pokračující akce. Proto také potvrdili platnost tohoto gólu,“ přibližoval Pešina.
Moravané se tak nejprve radovali. Ale tím se sporný moment nevyřešil, rozhodčí z vlastní iniciativy zkoumali jen platnost gólu. Proto jej podle pravidel uznali. Hosté se jeli radovat k brankáři Machovskému.
Načež domácí střídačka zažádala o přezkoumání situace z důvodu nedovoleného bránění brankáře. Zde pak sudí původní výrok zvrátili.
„A proto po dalším přezkumu branku neuznali,“ líčil Pešina. „Dle našeho vyhodnocení se jednalo jak po procedurální stránce, tak co do opakovaného vyhodnocení situace u videa o správná rozhodnutí.“
„Orsy (Orsava) se mi tam natlačil a ze začátku jsem se ho trošku dotkl, ale když jsem viděl, že ho nemám, pouštěl jsem ho,“ dušoval se také zadák Adámek. „Rozhodčí situaci posoudili dobře, protože od protihráče tam nebyla žádná snaha vyhnout se Mazimu (Mazancovi).“
Co do intenzity kontaktu s obráncem se pak odlišovala situace z 54. minuty úterního utkání v Karlových Varech, kdy rozhodčí uznali trefu beka Mamčicse. Toho vítkovický protějšek Wesley jasně hodil na vlastního brankáře Klimeše, s nímž za čarou skončil i puk.
Větší emoce vyvolala naopak neuznaná branka Ostravanů o den dřív. Důvodem se stal kontakt projíždějícího Abdula s gólmanem Frodlem, který ale z dostupných televizních záběrů nebyl vidět, proto řadu fanoušků zmátl, jelikož další střet přišel až ve momentě, kdy puk přešel brankovou čáru.
Pohled z horní kamery, který ale měli k dispozici sudí, pak jasně ukázal, že Abdul předtím sekl hokejkou do držadla Frodlovy hole, čímž brankáři znemožnil zásah proti střele, jež následně prošla mezi jeho betony.