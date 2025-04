Smutek, zklamání. Ale někde vzadu cítím i radost za kabinu, říká kapitán Hradce

Stejně jako loni poslal hradecké hokejisty na dovolenou rival z Pardubic. Co může být horšího? „Převládá smutek z toho, že už nejdeme dál,“ pravil obránce bezprostředně po vypadnutí. Hradec na svém ledě prohrál pátý zápas 1:5 a celou sérii 1:4.

Pardubice byly stejně jako loni větším favoritem. Přitom letos jste v základní části skončili před nimi.

O to větší zklamání, protože si myslím, že jsme letos měli na víc než na výsledek 1:4, je to strašná škoda. Na druhou stranu někde vzadu cítím radost. Za kabinu i za sezonu. Ve výsledku se nemáme za co stydět.

Takže sezonu budete s odstupem času hodnotit pozitivně?

Na to ještě nedokážu odpovědět. Emocí je spousta, všechno se musí nějakým způsobem zanalyzovat a teprve potom si k tomu můžeme říct něco víc.

V čem byl rival z Pardubic v této sérii podle vás lepší?

Bylo to víc věcí, v každém zápase něco. Hlavně ale asi v tom, jak se hrálo v předbrankovém prostoru soupeře. My jsme z něho nedokázali dávat góly, a oni naopak trestali naše chyby. A když se nám podařilo vytvořit si nějakou šanci, tak jsme ji neproměnili. Podle mě rozhodlo právě tohle.

Zdálo se, že Pardubice na vás byly velmi dobře takticky připraveny a nepouštěly vás k vašemu hokeji. Souhlasíte?

Taktika samozřejmě do hry a vývoje zápasu zasahuje. Nám se ji v některých okamžicích nedařilo plnit, proto jsme se například občas nedostali ani přes střední pásmo.

Znovu po roce šlo o velké regionální derby mužstev, která se hlavně v očích fanoušků moc nemusí. Nebylo tam přece jen méně emocí, než se čekalo?

V derby jsou emoce někdy až za hranou a mohou uškodit. Myslím, že právě tohle měly oba týmy na paměti. Možná proto se zdálo, že se to řeže méně, než se třeba čekalo.

Všechny zápasy byly hodně vyrovnané, i když některé výsledky o tom tak nemluví. Nechybělo vám i trochu štěstí, které v nich může rozhodovat?

Štěstí přeje připravenému a my kolikrát nebyli v těch správných pozicích, kam se to odráželo. Navíc se nám povedlo v posledních třech zápasech skórovat pouze jednou. To je strašně málo. Je to něco, na čem musíme pracovat.

Pardubice vás definitivně vyřadily poté, co v první třetině pátého zápasu velmi brzy dokázaly odpovědět na vaše vedení 1:0 a skóre otočily ve svůj prospěch. Rozhodující fáze pro konečný výsledek?

Může to být jeden z faktorů. Dali jsme první gól, ale vzápětí jsme dvakrát inkasovali a pak jsme to už tlačili do kopce.

Přesto i za rozhodnutého stavu, kdy už bylo jasné, že je série ztracená, vám fanoušci aplaudovali vestoje...

Patří jim obrovský dík. Jako výš postavený tým jsme hodně prohrávali, a oni stáli, mávali vlajkami a pokřiky nás stále hnali. Klobouk dolů před nimi.