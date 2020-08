Budějovice poznávají extraligové soupeře. Musíme všechno zrychlit, ví kapitán

Po šestileté odmlce se na led Budvar arény vrátil jeden z nejlepších českých týmů. A extraligovému nováčkovi ukázal, jak se dávají góly.



„Ať je to jak chce, tak jsme chtěli mít daleko lepší nástup do zápasu. Navíc kdykoliv jsme se dostali do nějaké šance, tak jsme nebyli dostatečně produktivní,“ povzdechl si hlavní trenér domácího celku Václav Prospal.

„Nepovedlo se nám to, co se stávalo loni. I když jsme udělali chybu, tak jsme dokázali soupeře přestřílet a utkání otočit,“ vrátil se budějovický kouč k minulé prvoligové sezoně. Právě Sparta budějovickému celku ukázala, na co si bude muset dát v domácí nejvyšší soutěži velký pozor.

„Jsme na vyšším levelu, navíc Sparta je jeden z nejlepších klubů v extralize. A tady byl právě vidět ten největší rozdíl mezi námi. Když měli šanci, dokázali ji proměnit. Výsledek určitě odpovídá průběhu zápasu. My nemůžeme dělat chyby věčně, ale v naší hře už vidíme spousty věcí, které jsme zlepšili oproti minulému týdnu. Na druhou stranu, tentokrát jsme si nepomohli přesilovkami,“ vadilo Prospalovi.

Ve třetí třetině úterního duelu už navíc hráčům Motoru začaly docházet síly po náročném programu posledních dní. V úterý se hrál pátý duel v osmi dnech. „Je to možné. Jezdili do nás, bušili a my už pak hodně ztráceli puky,“ řekl kapitán a obránce Motoru Pavel Pýcha.

I přes nepovedený poslední duel si České Budějovice ve skupině A stále drží druhé postupové místo. Extraligový nováček v přípravě rozhodně nepropadá.

„Víme, že musíme všechno dělat kvalitněji a hlavně rychleji. Zejména nahrávky. My než si nahrajeme, soupeř je už u nás a bere nám puky. Musíme se naučit zlepšovat zakončení, protože i gólmani budou v extralize lepší. Už to nebudou zápasy, na které jsme byli zvyklí, že jsme zvedli hlavu a měli na všechno čas. Třeba Sparta umí opravdu dobře bekčekovat, hokejky mají pořád na zemi a hned puky sbírají, z toho dali gól na 3:1. Měli jsme šance na vyrovnání na 2:2, a místo toho dostaneme v závěru třetiny třetí gól. Takový tým už vedení nepustí,“ doplnil nejlepší hráč minulé prvoligové sezony.



Motor ve druhé nejvyšší soutěži často přehrával své soupeře bruslením a stále dobrým pohybem ve třetích třetinách. O patro výš se už Jihočechům tato taktika tolik vyplácet nemusí.

„Tyto týmy se nikam nepoženou, naopak si počkají na nás a z brejků dají góly. Což jsme viděli doma se Spartou. Už to nebude tak, že ze tří čtyř šancí dostaneme gól, teď dostaneme vždycky tak dva,“ varoval Pýcha, který ani tolik nevidí problém v tom, že tým nemohl kvůli nařízené karanténě dva týdny běžně trénovat. Podle kapitána teď manko hráči dohání na tvrdých trénincích. „Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom karanténu neměli,“ usmál se Pýcha.

Motor míří do Plzně

Jihočeši si musí také zvykat na jiný styl v posuzování faulů od rozhodčích. I když Motor zatím odehrál jen pět zápasů, drobný detail mezi extraligou a první ligou přeci jen Pýcha už našel. „Možná se to více projeví až v samotné soutěži. Přesto mi přijde, že extraligoví rozhodčí jsou více háklivější na zákroky a fauly holí,“ všiml si.

Už ve čtvrtek Motor zakončí základní skupinu letního poháru zápasem na ledě Plzně. Začíná se v 17.30 hodin a budějovickému celku stačí uhrát bod a má jistý postup do play off.

„Rádi bychom postoupili, přeci jen by to už bylo měřítko kvality. Máme těžkou skupinu, Sparta i Plzeň jsou špičkové týmy a ukázalo by nám to, že i s nimi můžeme hrát. Musíme však podávat víc než stoprocentní výkony po celou dobu zápasu a hlavně dávat góly,“ dodal Pavel Pýcha.