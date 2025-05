V extralize zatím odehrál jediné utkání, v druhém kole minulého ročníku doma s Vítkovicemi (2:4), přičemž si připsal asistenci.

To pětadvacetiletý Jakub Galvas je už mnohem zkušenější. V extralize za Olomouc odehrál 118 utkání, v nichž dal sedm gólů a měl 29 asistencí. Kromě toho působil i ve finském Jukuritu, šestkrát nastoupil za Chicago v NHL a minulé dvě sezony odehrál ve švédském Malmö. Má rovněž 35 startů za reprezentaci.

„Extraliga šla extrémně nahoru, chodí do ní top hráči, takže očekávám, že to bude těžké. Musím makat,“ prohlásil Galvas, o něhož se Třinečtí zajímali už před šesti roky, kdy odcházel do Finska. Navíc jeho otec Lukáš hrál za Oceláře v letech 2012 až 2017.

O místo v kádru bojují i mladíci z třinecké juniorky, obránci Dominick Byrtus a Aleš Zielinski a útočník Matěj Kubiesa.

Zástupci Ocelářů prozradili, že dalším z hokejistů, který po minulé sezoně v klubu končí, je obránce Martin Jandus. V Třinci už nejsou ani útočníci Michal Teplý a Tomáš Marcinko.

Nynější přípravný blok Oceláři zakončí poslední týden v červnu tradičně na Mikulášské chatě v Jasné v Nízkých Tatrách. Poté se hokejisté budou připravovat individuálně, než koncem července naskočí na led.