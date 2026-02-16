Tipsport extraliga 2025/26

Karlovarský trenér Patera: Byli bychom hloupí, kdybychom se nepoprali o náš sen

Petr Pánek
  11:02
Po krátkém volnu se karlovarští hokejisté znovu zapojili do plného tréninkového procesu před závěrečnou částí základní části extraligy. Hráči absolvují tréninkové cykly, v rámci přípravy také sehrají tento čtvrtek přátelské utkání na ledě Kladna.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Pavel Patera, trenér domácích. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Primárně se zaměřujeme na kondici. V závěru, před prvním zápasem po olympijské pauze v Plzni, si nastavíme taktiku, rozehrávání pětek i sehrání v rovnovážných situacích,“ přibližuje na klubových stránkách trenér Pavel Patera.

„První tréninky byly rozjezdové, ale nyní už jedeme naplno. Nechtěli jsme kluky přetížit hned po volnu, takže vyloženě kondiční tréninky přišly na řadu až později,“ upřesňuje kouč, jenž v aktuální sezoně získal s týmem rekordních 22 tříbodových a šest dvoubodových výher.

Jeho týmu chybí trio Egle, Jaks a Mamčics, jež reprezentuje Lotyšsko na olympijských hrách, také proto se do tréninků zapojili i hráči juniorky. Současně kouč vyhlíží návrat zraněných hokejistů, kteří se dostali na marodku ještě před začátkem olympijské přestávky.

„Jsme optimisté a věříme, že se nám během pauzy většina hráčů uzdraví. Detailní zdravotní stav ale nějak detailně komentovat nechci, je to něco, co by si kabina měla ochránit, obzvlášť v této fázi sezony,“ připomíná čtyřiapadesátiletý trenér a zároveň vysvětluje, proč klub na konci lednového přestupního období nesáhl k posílení kádru. „Máme důvěru v hráče, kteří tady jsou. Nechtěli jsme dělat změny za každou cenu, i proto za celou sezonu došlo jen k jedné výměně. Nabídky, které jsme dostávali, nebyly adekvátní pro začlenění hráčů do základní sestavy.“

V posledních zápasech před olympijskou přestávkou vybojovali Paterovi svěřenci dvě výhry po nájezdech s Libercem, což je posunulo na druhé místo tabulky. Velký finiš základní části zahájí Energie 25. února na ledě plzeňské Škody. Poté je čekají důležité souboje s Kladnem, Pardubicemi, Kometou a na závěr duel na ledě třineckých Ocelářů.

Momentka ze zápasu Karlovy Vary - Liberec.

„Soutěž je rozehraná tak, že bychom byli hloupí, kdybychom se nepoprali o to, co před sezonou bylo naším snem,“ má jasno hlavní trenér.

Generálku před posledními pěti koly odehrají karlovarští šest dní před extraligovým restartem proti kladenským Rytířům. „Zápasová zátěž je jiná než tréninková. Chceme, aby si kluci po delší době znovu zvykli na herní tempo a šli do prvního utkání v Plzni maximálně připravení,“ vysvětluje Patera

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

Karlovarský trenér Patera: Byli bychom hloupí, kdybychom se nepoprali o náš sen

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Po krátkém volnu se karlovarští hokejisté znovu zapojili do plného tréninkového procesu před závěrečnou částí základní části extraligy. Hráči absolvují tréninkové cykly, v rámci přípravy také sehrají...

16. února 2026  11:02

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

V neděli pardubičtí hokejisté dohráli finále prvního ročníku domácího Hockeytown Cupu, švýcarskému Bernu podlehli 4:5 v prodloužení. Prakticky obratem odstartuje poslední fáze jejich přípravy na...

16. února 2026  9:52

Slovan krok od kraje. Hlavně už se nepíše, že hráči nemají na jídlo, utěšuje šéfa

Kadaňský hokejista Pavel Mrňa smutní.

Skelné pohledy, rozervaná srdce. Vztek, prázdnota, smutek. Ústečtí hokejisté si ve druhé lize vykopali hloupou porážkou 3:4 s Kadaní sestupový hrob a už jen zázrak je může uchránit od pohřbu. Od...

16. února 2026  8:20

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  23:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

15. února 2026  23:49

Slavia vyhrála ve Vsetíně po nájezdech a dál vede první hokejovou ligu o bod

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Slavia Praha zvítězila ve 48. kole první hokejové ligy na ledě Vsetína 2:1 po samostatných nájezdech a drží se tak dál s jednobodovým náskokem v čele tabulky. Pražané v sobotu na Lapači ukončili...

14. února 2026  21:45

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

14. února 2026

Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  14:03

Zlepšený výkon, pár hráčů ale propadlo. Čtenáři ocenili Kempného, selhal Kubalík

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Chvíli to vypadalo na ostudu, nakonec však čeští hokejisté zvládli nepřízně se vyvíjející zápas s Francií na olympijských hrách v Miláně zvrátit. Čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon národního týmu...

14. února 2026  8:44

Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále. (13. února 2026)

České hokejistky se loučí s Milánem, tažení za olympijskou medailí končí stejně jako před čtyřmi lety neúspěšně. Ve čtvrtfinále nedokázaly vyzrát na výborně připravené Švédky, kterým podlehly těsně...

13. února 2026  19:42

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

13. února 2026  19:07

Bez gólu, bez radosti. České vlajky v Miláně brzy zplihly, hokejisté Kanadě nestačili

Zklamaný Michal Kempný po prohraném zápase s Kanadou. (12. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Sedíme vůbec v Miláně? Neocitli jsme se v Praze zpátky v roce 2024? Tak moc českým dojmem ve čtvrtek působila italská olympijská aréna. Vlajek byste se nedopočítali, dlouho před zápasem červenobílá...

13. února 2026  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.