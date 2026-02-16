Karlovarský trenér Patera: Byli bychom hloupí, kdybychom se nepoprali o náš sen

„Primárně se zaměřujeme na kondici. V závěru, před prvním zápasem po olympijské pauze v Plzni, si nastavíme taktiku, rozehrávání pětek i sehrání v rovnovážných situacích,“ přibližuje na klubových stránkách trenér Pavel Patera.
„První tréninky byly rozjezdové, ale nyní už jedeme naplno. Nechtěli jsme kluky přetížit hned po volnu, takže vyloženě kondiční tréninky přišly na řadu až později,“ upřesňuje kouč, jenž v aktuální sezoně získal s týmem rekordních 22 tříbodových a šest dvoubodových výher.
Jeho týmu chybí trio Egle, Jaks a Mamčics, jež reprezentuje Lotyšsko na olympijských hrách, také proto se do tréninků zapojili i hráči juniorky. Současně kouč vyhlíží návrat zraněných hokejistů, kteří se dostali na marodku ještě před začátkem olympijské přestávky.
„Jsme optimisté a věříme, že se nám během pauzy většina hráčů uzdraví. Detailní zdravotní stav ale nějak detailně komentovat nechci, je to něco, co by si kabina měla ochránit, obzvlášť v této fázi sezony,“ připomíná čtyřiapadesátiletý trenér a zároveň vysvětluje, proč klub na konci lednového přestupního období nesáhl k posílení kádru. „Máme důvěru v hráče, kteří tady jsou. Nechtěli jsme dělat změny za každou cenu, i proto za celou sezonu došlo jen k jedné výměně. Nabídky, které jsme dostávali, nebyly adekvátní pro začlenění hráčů do základní sestavy.“
V posledních zápasech před olympijskou přestávkou vybojovali Paterovi svěřenci dvě výhry po nájezdech s Libercem, což je posunulo na druhé místo tabulky. Velký finiš základní části zahájí Energie 25. února na ledě plzeňské Škody. Poté je čekají důležité souboje s Kladnem, Pardubicemi, Kometou a na závěr duel na ledě třineckých Ocelářů.
„Soutěž je rozehraná tak, že bychom byli hloupí, kdybychom se nepoprali o to, co před sezonou bylo naším snem,“ má jasno hlavní trenér.
Generálku před posledními pěti koly odehrají karlovarští šest dní před extraligovým restartem proti kladenským Rytířům. „Zápasová zátěž je jiná než tréninková. Chceme, aby si kluci po delší době znovu zvykli na herní tempo a šli do prvního utkání v Plzni maximálně připravení,“ vysvětluje Patera