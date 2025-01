Patera o karlovarské epidemii: celý tým na vyšetření v nemocnici, 16 marodů

„Minulý týden po pátečním utkání v Kladně bylo šestnácti hráčům blbě. Druhý den šel celý tým do nemocnice a stalo se, co se stalo,“ vylíčil zlatý olympionik z Nagana. „Naštěstí nebylo až tak zle, že by si někoho v nemocnici nechali. Kluci měli teploty, klasická viróza, chřipka.“

Jeho tým na kladenském ledě vyhrál 4:0, ačkoli už se příznaky onemocnění na hokejistech projevovaly. „Hráčům nebylo od rána dobře, ale kousli se. Pak už to nešlo,“ přiznal Patera v pátek na stadionu v Kladně, kde sledoval příštího soupeře Olomouc. Ještě občas pokašlával. „Začali jsme trénovat až ve středu, takže jsme vynechali čtyři dny. Zapojila se většina hráčů. Věřím, že v neděli budou všichni, ale těžko říct.“

Karlovým Varům odpadly dva zápasy, nedělní derby s Plzní a páteční duel v Třinci. Trenér Energie nespekuluje, zda vynucená zdravotní pauza jeho mužstvo rozhodí. Dařilo se mu, bodovalo v posledních čtyřech kolech, třikrát z toho vyhrálo. „Nemám křišťálovou kouli, abych věděl, jestli nás to poznamená. Doufám, že ne. Každého něco postihne, my doteď měli docela štěstí. Sezona je dlouhá, jedeme dál,“ mávl rukou Patera. „Na tréninku kluci makají a doufám, že navážeme na to, co jsme předváděli předtím.“

Západočeši mají našlápnuto k nejlepší sezoně od historického titulu v roce 2009. Od té doby neskončili v extralize lépe než v předkole play off a v základní části lépe než devátí. „Chceme úspěch jako všech čtrnáct týmů. Popereme se o co nejlepší umístění,“ slíbil kouč, který přišel před letošní sezonou. Energie by dokonce mohla atakovat i umístění v nejlepší čtyřce. „Máme sedm zápasů do reprezentační přestávky, musíme nasbírat co nejvíc bodů a uvidíme, kam nás to vykopne. Chceme si hlavně vybudovat co nejlepší pozici pro play off, kde se rozhoduje.“

Karlovy Vary teď čekají perné časy: šest zápasů musí zvládnout v pouhých třinácti dnech.