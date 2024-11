První gól po návratu. Novák naslouchá lídrům a zvyká si na specifika extraligy

Užíváte si návrat domů?

V Budějovicích se mi hraje moc dobře. Vždy je plná hala, to je fajn. Navíc jsme vyhráli čtyři ze šesti zápasů, ve kterých jsem nastoupil. To přirozeně také pomůže. Nemůžu si na nic stěžovat, jsem spokojený.

Stihl jste poznat českou extraligu, nebo je šest zápasů málo?

Už jsem ji celkem poznal, i když jsem ještě nehrál proti všem týmům a každý má svá specifika. Ale pomalu si zvykám, je to zápas od zápasu lepší. Na malém hřišti v zámoří je to rychlejší a víc fyzické. Na širším kluzišti v Evropě toho člověk víc nabruslí, ale musí lépe nakládat s pukem. V Americe jsem byl zvyklý, že jsem skoro z každé pozice hned střílel. Tady když pálíte z dálky, tak to bývá pro brankáře mnohdy snadný zákrok.

ONLINE: Kladno – Budějovice podrobná reportáž od 18:00

Fyzicky jste si po přechodu už zvykl a dotrénoval se?

Myslím, že jo. Po dvou zápasech následovala reprezentační přestávka, tak to mi taky docela pomohlo, že jsem mohl potrénovat. Nemohu se na nic vymlouvat, jsem srovnaný. Trenéři mi ze začátku říkali, abych hrál jednoduše. Teď už mi radí, ať jsem víc nebezpečný a víc střílím.

Naposledy se to vyplatilo. S Brnem jste skóroval poprvé za Motor. Věřil jste při střele, že by mohla zapadnout do branky?

Přesně si ani nepamatuji, jak to celé bylo. Ale udrželi jsme puk v útočném pásmu, Matěj Toman na mě volal, že mám dost času. Já byl zády k brance, nahodil jsem to na ni. Valda (Jakub Valský, pozn. red. ) dobře stál na brankovišti a spadlo to tam.

Když říkáte, že si gól moc nepamatujete, tak jste si ho ani nepouštěl znovu?

Viděl jsem ho jednou dvakrát. Když jsem přišel po zápase domů, tak si ho mamka pouštěla několikrát. Tak jsem jí říkal, že už to stačí. (směje se) Doufám, že ještě nějaké přidám.

Ulevilo se vám, že jste čekání na první gól ve staronovém působišti ukončil celkem rychle?

Jo, jakýkoliv gól i bod je příjemný a pomůže psychice. Hraje se pak líp. Stejně to platí pro Ádu Kubíka, který na gól čekal ještě déle. Jsem za něj moc rád, že to konečně prostřelil.

Už jste vystřídal i několik různých spoluhráčů, držíte si místo v přesilovce. Věřil jste v takovou důvěru trenérů?

Těší mě to. Hrál jsem vlastně ve třech různých formacích a vždy se snažím udělat pro lajnu a celý tým co nejvíc. Jsem rád, že jsem se dostal i na přesilovku a zůstávám v ní.

I díky posledním změnám se v kabině Motoru sešel zajímavý mix hráčů. Jak ho vnímáte?

Máme výborný tým. Vedou ho zkušenější kluci, kteří už mají něco odehráno a jsou v kabině platní. K tomu střední generace, pak mladí kluci. Pro klub je důležité, že tu hraje řada hokejistů s vazbou k městu nebo regionu. Máme zajímavý tým, a když si to sedne, můžeme nadělat v extralize nějaké škody. Je důležité si udělat dobrou výchozí pozici.

Máte v kabině někoho, kdo si vás vzal trochu pod křídla?

Většina kluků se mi snaží poradit nebo pomoci. Kdybych měl říct dva tři kluky, tak jsou to Lukáš Pech, Tomáš Zohorna nebo Milan Gulaš.

Extraliga je letos hodně vyrovnaná. Překvapilo vás to?

Bodové rozdíly jsou malé. Často se střídají výhry a prohry, týmy za námi i před námi jsou celkem blízko. Je třeba sbírat co nejvíc bodů, abychom se posunuli ještě výš. Škoda pak takových duelů, kdy jsme zbytečně ztratili, jako třeba teď s Brnem (Motor vedl 5:1, ale nakonec vyhrál až po prodloužení, pozn. red.).

Dnes hrajete na Kladně, které padlo na dno tabulky. Podcenit ale Rytíře nejde, že?

Určitě ne. Vím, že měli dobrý start, teď trochu padají. Ale nečeká nás nic jednoduchého. Hrají na trochu menším hřišti se severoamerickými rozměry. Osobně se na to těším, bude to o něco jiný zápas. Věřím, že na jeho konci zapíšeme tři body.

Zápasy před reprezentační přestávkou půjdou v rychlém sledu, za deset dnů jich sehrajete pět. Vyhovuje vám to?

Jo. Osobně se těším hlavně na domácí zápasy, které máme do reprezentační pauzy hned tři. Je fajn, když nemusíme moc cestovat a dáme si to v klasickém režimu doma trénink – zápas.