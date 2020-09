Zlínský útočník Kubiš vnímá nejistotu, i proto se těší na sezonu

Kubiš si je přitom dobře vědomý, že překotná koronavirová doba hokeji nepřeje. Nechlácholí se ani tím, že se v přípravě karanténa zlínským hokejistům vyhnula.

„Nikdo dopředu nevidí, nemá křišťálovou kouli. Doufám, že to tak zůstane, a nejhezčí na tom bude, že třeba po Vánocích se setkáme na zimáku ve větším počtu,“ přeje si Kubiš.

Podle platných opatření je aktuální kapacita Zimního stadionu Luďka Čajky 3 300 diváků.

„Jsme profesionálové, ale nelíbí se nám hrát bez diváků, k hokeji patří. Vyzkoušeli jsme si to v posledním zápase minulé sezony v Olomouci,“ připomíná druhý duel předkola, po němž vyhlásila vláda v zemi nouzový stav, a fakticky tak ukončila extraligovou sezonu.

S následky koronakrize se nejen ve Zlíně perou dodnes. Už na jaře přistoupili hokejisté na poloviční snížení mzdy, kdy se jejich gáže vrátí do původní výše, není jisté.

„Je to nepříjemné, ale každý viděl, co se děje v republice, ve světě. Nebylo by fér se tady stavět na hlavu a říct, že nás to nezajímá. Vyšli jsme vstříc klubu. Je to určité gesto,“ říká Kubiš před sezonou, po níž nebude nikdo z extraligy padat.

„Nikdy jsme nebyl zastáncem nesestupového modelu, ale v dané situaci je to nejlepší řešení. Nedokážu si představit, když bude tým v karanténě, jak by se to dohánělo,“ upozorňuje na potencionální rizika. Těm se snaží vyhýbat i ve Zlíně: „Je toho teď hodně, ale může se to stát. Bavili jsme s kluky v kabině, že by nebylo dobré, kdyby někdo přinesl nákazu svojí nedisciplinovaností. Řekli jsme si, že se budeme držet zkrátka.“

Tak, aby se mohli koncentrovat především na hokej. Končit počtvrté za sebou už po předkole, se Kubišovi a spol. nechce.

„Chtěl bych ještě zažít nějakou hezkou sezonu, kdy nám to sedne úplně a pojedeme na vlně, jak to bylo dříve,“ vzpomíná na doby, kdy Zlín sbíral medailové úspěchy včetně dvou extraligových titulů.

O to více ho mrzí, že Berani neměli šanci dotáhnout do vítězného konce březnovou sérii s Olomoucí v sezoně, v níž se dokázali zvednout z posledního místa. „Atmosféra, která by byla na našem zimáku, by nám pomohla k postupu.“

I když se to nabízí, páteční duel proti Kohoutům jako prodloužení jarní série nevnímá. „Hlavní jsou tři body. Doufám, že start sezony nás zastihne ve formě,“ povídá Kubiš.

Přestože Berani ztratili zahraniční hvězdy Claireauxe s Freibergsem, Kubiš věří v energii kolektivu složeného převážně ze zlínských odchovanců.

„Výhoda je, že jádro je silné a parta velice dobrá. Když funguje chemie, tak se to na ledě pozná během dvou tří tréninků. Lajny jsou poskládané dobře,“ soudí Kubiš a sází i na mladíky, kteří mužstvo okysličili. „Známe se. Kluky jsme potkávali na zimáku. Na ledě se mi líbí. Mají šanci se zařadit do týmu a být platní.“

Sám načne svoji 17. extraligovou sezonu. Přestože párkrát zvažoval odchod, všech 783 startů v nejvyšší soutěži si připsal ve zlínské uniformě. „Ne vždy to bylo růžové, ale to k hokeji patří. Jednání byla vždycky vstřícná a na všem jsme se domluvili. Rád bych tady dohrál kariéru,“ přiznává 35letý Kubiš, který při absenci dlouhodobě zraněného kapitána Žižky dostane zřejmě céčko na hruď.