Pořád to máme ve svých rukách, říká zlínský útočník Kubiš

„Zápas jsme si prohráli vlastními chybami, o to víc nás to mrzí,“ zalitoval útočník Kubiš.

Většinu gólů Kometa vstřelila po vašich individuálních chybách. Je opravdu tak zkušená, že jí stačí podat prst a vezme si celou ruku?

To si nemyslím. Byla to naše laxnost. Prohráli jsme si to sami. Měli jsme víc ze hry, ale na to se nehraje. Dali nám víc gólů, proto jsme prohráli.

Je hodně frustrující nemít ani bod ze zápasu, v němž jste silnějšího protivníka přehrávali?

Je to špatné. Dvě třetiny nebyl náš výkon špatný. Ve třetí jsme dobře začali, byli lepší, ale nechali jsme plynout hru a dostali takové góly.

Nerozhodlo i to, že ve druhé třetině jste nedokázali své vedení zvýraznit?

Šance tam byly, je to škoda. Nemůžeme si říct kdyby. Prostě jsme neodskočili, takže jsme si to měli pohlídat dozadu.

Vaše trefa patří k nejlepším akcím sezony. Co k ní řeknete?

I na vola sedne štěstí. (úsměv) Myslím, že byl hezký. Čilo (Marek Čiliak) si asi myslel, že budu střílet mezi nohy, tak je sklapl. Blafák spíš vyplynul ze situace.

Pět kol před koncem máte před jedenáctými Vítkovicemi k dobru už jen pět bodů. Je to důvod k nervozitě?

Máme to ve svých rukách a o to jde. Kdyby mi to někdo řekl v září nebo říjnu, byl bych šťastný. Musíme vyhrávat a dívat se sami na sebe, aby výkon byl dobrý, abychom měli na co navazovat.

Ztratili jste šestý zápas z posledních osmi kol. Jak se tedy dostat do větší výsledkové pohody?

Musíme si sednout na zadek, začít od malých věcí. Odrazit se tím, že se s někým srazíme, že tam budeme lítat a necháme tam krev, že si nebudeme myslet, že jsme hokejisti, kteří si to mají ťukat do prázdné branky.

Další zápas v Třinci odehrajete až v úterý. Je to výhoda?

Teď jsme hráli jeden zápas za týden a to není výhoda. Mám radši, když se hraje častěji. Něco si k zápasu řekneme, rozebereme to. Máme čas si to v hlavách uspořádat, abychom v dalším utkání odvedli maximální práci, abychom vyhráli.