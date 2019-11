Zlínský útočník Kubiš: Čím jsem starší, tím více mě neúspěchy štvou

„Už jsem tady nějaký rok a čím jsem starší, tím více si uvědomuju tíhu daného období, které není úspěšné,“ říká Kubiš před duelem v Pardubicích, kde se utkají dva ze tří aktuálně nejhorších celků extraligy.



Jak se změnilo myšlení hráčů zavedením přímého sestupu?

Před sezonou jsem si to tak neuvědomoval, ale když se vám nedaří a jste na spodku, je to velký strašák. Není tam pomoc s baráží. Ale ještě zbývá přes třicet zápasů, takže se nedíváme tak daleko, ale na nejbližší utkání.

Páteční v Pardubicích patří k těm klíčovým, že?

Teď už je pro nás každý zápas extrémně důležitý. Tenhle je o to těžší na psychiku, protože hrajeme proti soupeři, který je kolem nás. Ale bodovat potřebujeme v každém zápase, abychom v tabulce poskočili výše a trochu se uklidnili.

Osmkrát jste podlehli o gól. Je to hodně frustrující?

Všichni říkají, že je jedno, jestli prohrajete o gól, nebo o pět. Ale není to pravda. Jsou to vyrovnané zápasy, neodevzdáváme je a hrajeme až do konce. Pro nás je důležité, že dokážeme hrát vyrovnaný zápas i s nejsilnějšími týmy jako naposledy doma s Libercem.

Jenže bodové odměny jste se nedočkali.

To je blbé. Ale když prohráváte o gól, tak jednou vyhrajete. Kdybychom z těch osmi zápasů pět prohráli o pět branek, tak si řeknete, že je něco hodně špatně. Že prohrajete o gól, je náročné na hlavu, ale máte se zase čeho chytnout.

Leška míří mezi legendy V pořadí dvanáctým hokejistou Zlína, jehož dres bude vyvěšený pod strop Zimního stadionu Luďka Čajky, bude dvojnásobný extraligový šampion Petr Leška. Stane se tak v pátek 17. ledna 2020 před domácím zápasem proti Spartě, kde historicky nejproduktivnější hráč extraligy odehrál jedinou sezonu mimo Zlín.

Jste k sobě hodně kritický. Co se pokazilo, že vám to nejde podle představ?

Kdybych to věděl, tak se na to zaměřím. V prvních kolech jsem měl tutové šance a netrefil se. Ve hře není to, co tam bylo loni. Nejsem u našich gólů, naopak jsem často u inkasovaných.

Jak moc vaše výkony ovlivnil fakt, že vaši loňští parťáci z útoku Ondráček s Fořtem se v přípravě vážně zranili a nestihli start sezony?

Na to bych se nechtěl vymlouvat. Kluci to po zranění dohnali. Věřím, že se s Onderem posuneme oba, že budeme týmu prospěšnější než dosud. U Fořťáka je to něco jiného, začal teprve teď hrát.

Trenéři vás tři dali k sobě, pak ale zase rozdělili. Nemrzí vás to?

Čas ukáže, jestli to bude dobře, nebo špatně. Kdykoliv nás můžou vrátit zpátky. Tahle varianta je tam vždycky. Teď je důležité, aby to šlapalo mančaftu, abychom bodovali a ne si říkali, s kým chceme hrát.

Jednu radost jste si nedávno užil v zápase proti Brnu, kdy jste se stal historicky desátým nejlepším střelcem Zlína v extralize. Potěšilo vás, když to hlasatel oznámil?

Jednou to ocením. Pro mě by bylo úspěchem, kdybych byl mezi dvaceti nebo třiceti. Nejsem místní, i když se už za něho považuju. Když mi Béďa (Köhler) poslal seznam hráčů, kteří jsou přede mnou, tak teprve pak jsem si uvědomil, jaká to jsou jména. Nejen ikony hokeje ve Zlíně, ale v celé republice.

Sledujete tyhle statistiky?

My, co nejsme produktivní, tak sledujeme počty zápasů a ne vstřelené góly. (úsměv) V týmu není zrovna žádný kanonýr, takže statistiku gólů vypouštím.