Trápení zlínského kapitána. I ve snu hraju špatně, říká Kubiš

Ve Zlíně kroutíte osmnáctou sezonu a za jiný extraligový klub jste nikdy nehrál. Jak současnou mizérii prožíváte?

Úplně strašně mě to se, to se jinak nedá říct. Jsem jeden z nejstarších kluků v kabině, něco tady mám odehrané. Zažil jsem ještě na ledě titul a hrál jsem s hráči, kteří jsou místními odchovanci a legendami. Vím, že teď je to na nás, abychom na ně navázali. A nemůžu být spokojený, když vidím, jak teď hrajeme.

Asi se teď o hokeji rád nebavíte, že?

Moc ne. Spousta lidí se mě ptá, proč jsme poslední, ale já už za ty roky vím, komu se můžu se svými pocity svěřit a naopak s kým to příliš neprobírat.

Umíte mimo stadion vypnout?

Bohužel ne. Někdo přijde domů a má čistou hlavu, já se tím užírám. Mám roční dcerku, to je jediné, co mi pomáhá, když si s ní hraju. Stejně to ale v sobě pořád dusím. Kolikrát najednou koukám do blba a v duchu prosím, ať to dobře dopadne. Přítelkyně už mi říkala, ať na to tak často nemyslím, jenže to nejde. Když se nedaří, v hlavě to prostě šrotuje. V noci se mi často o hokeji zdá, bohužel i tam hraju blbě.

Takže se vám nezdá třeba o tom, že dáte hattrick a doma vyhrajete za tři body?

Já už nevyhrávám ani ve snu. (hořký úsměv) Někdy po zápase usnu během chvilky, jindy celou noc probdím. Dostáváme reporty ze zápasů, v aplikaci si pouštím každé střídání. Když pak znova vidím, jak nám to nejde, o to víc jsem zase nas..ný. Ale beru si z toho ponaučení, že jednou jsi dole, jednou nahoře. Zažil jsem tady krásné časy – a teď jsme holt v těch těžkých. Pořád věřím, že se zvedneme.

Měli jste i sezení s psychologem, pomohlo?

Byl tady mentální kouč, já už jich zažil za svoji kariéru hodně. Každý má svoje a každý si z toho může vzít pozitiva, která mu vyhovují.

Je to složitá otázka, ale proč vám to letos tak nejde?

Zase nám nevyšel začátek sezony, jako už několikrát v posledních letech. Kdybychom byli jako mančaft silnější, tak to třeba zase ustojíme. Mrzí mě, že jsme nezvládli první zápas s Litvínovem, mohli jsme se od toho odrazit. Ale to je kdyby. Teď už se nemá cenu babrat v důvodech, na to bude čas po sezoně. Každý si musí sáhnout do svědomí, jaké výkony podává.

V čem je to jiné než nevydařené začátky v minulých ročnících?

Jednak máme opravdu hodně málo bodů a především se z posledního místa přímo sestupuje. Nemáme možnost opravy jako jiné kluby, které taky byly poslední, ale mohly se nachystat na baráž. Je to strašně svazující. O tom jsme ovšem věděli už před sezonou. Je to fráze, ale teď musíme zapnout a táhnout za jeden provaz.

Na předposlední místo ztrácíte deset bodů. Myslíte, že už vás ostatní kluby odepsaly?

Možná jo, ale to je jedno. Nemáme na co čekat, musíme jít za záchranou jak vzteklí psi. Je za minutu dvanáct, každým prohraným zápasem se naše šance snižují. Extraligu musíme ve Zlíně udržet za každou cenu. Během reprezentační přestávky jsme tvrdě dřeli a měli dvoufázové tréninky, snad to k něčemu bude.

Ani během pauzy však vyjma lotyšského útočníka Zabusovse nedorazily očekávané posily, které by pomohly vaší ofenzivě.

Od září už se událo dost změn a vedení chce pořád posilovat. Dokud někdo nepřijde do kabiny, nemá cenu se zabývat nějakými jmény. Doplnit kádr ale potřebujeme. Budu strašně rád, když se to podaří a noví hráči přijdou. Potřebujeme čistou krev, která nás oživí a pomůže k bodům.

V sezoně jste dostal hned dvě stopky za fauly ve dvou zápasech po sobě. Pramení to z přemíry snahy?

Tohle jsem nikdy nezažil. Vím, jakou mám pověst, ale zároveň vím, že nikomu jsem nechtěl ublížit. Při prvním faulu se mi hokejka svezla po nárameníku a on (Hrádek z Pardubic) to dostal do pusy. Při druhém zákroku (proti plzeňskému Kaňákovi) jsem jel k odraženému puku a srazili jsme se, i když vím, že na videu to vypadá blbě. Úder do hlavy tam byl a liga se snaží tyto zákroky vymýtit, což respektuju.

Nechtěl jste svůj pohled vysvětlit i disciplinárce?

Mohl bych, za určitý finanční poplatek to jde, ale asi by to stejně vyšlo vniveč. Za faul na Kaňáka jsem dostal tři zápasy stop. Jen doufám, že podobný metr se bude držet i nadále.