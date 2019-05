Návrat odchovance? Útočník Jenyš je v kontaktu s Kometou

Asi je jen shodou okolností a s dotekem poháru to nemá nic společného, že celek Niagara IceDogs s brněnským odchovancem Jenyšem v úplném finále soutěže odešel poražen.

„Tehdy to byl nejlepší tým, ve kterém jsem v zámoří hrál. Jistě, nebyl to profesionální hokej, není to chlapská soutěž, těžko se to hodnotí. Čas v juniorce byl ale ten nejlepší, který jsem v Americe prožil. Měli jsme na týmu třináct kluků draftovaných do NHL, byli jsme dobří,“ vzpomíná.

Jisté je, že nejen cesta Niagary v onom play off, ale především Jenyšova kariéra se ten rok zadrhla. Jenyš do Ameriky odešel už se zkušeností z extraligy, coby 16leté mládě s košíkem před obličejem ho do ní vyslala Kometa Brno. Tři roky předtím, než tuto šanci za velké pozornosti veřejnosti dostal Martin Nečas, se Jenyš pár týdnů proháněl na křídle prvního brněnského útoku vedle matadora Leoše Čermáka. Hned v září dal dva góly, ale časem se vytrácel. Nakonec nasbíral 29 zápasů.

„Chtěl bych zpět do Evropy. Nevylučuji, že se domluvím s Kometou, ale je tam ještě víc věcí, které je potřeba vyřešit, abych to mohl říct na sto procent.“ Pavel Jenyš, hokejový útočník

„Těžko se to hodnotí. Já si myslím, že jsem na to měl, že jsem nehrál špatně. Když nad tím takhle přemýšlím, jsem hrozně rád, že jsem tu šanci v takové míře dostal. Akorát já jsem chtěl jít do Kanady, zkusit si juniorku. Těžko říct, co by se stalo, kdybych zůstal v extralize,“ váhá.

O pět let později je Pavel Jenyš stále v zámoří, ale právě teď „sedí na kufrech“ na cestě domů. Jeho americký sen se neuskutečnil, do NHL se nepodíval – na rozdíl od kamarádů z Niagara IceDogs, jako jsou Vince Dunn, nastupující v semifinále Stanley Cupu za St. Louis, nebo Alex Nedeljkovic, jemuž se už podařilo zachytat si v NHL za Carolinu.

„Přesně zatím není nic dané, ale určitě bych chtěl zpátky do Evropy. Představu mám asi takovou, že bych chtěl někam do Česka, a pak by se vidělo dál. Nechci se tím chlubit, dokud to není stoprocentní,“ říká.

Ačkoliv Jenyš konkrétní být nechce, jedny dveře v českém hokeji už lehce pootevřené má. Vzhledem k tomu, jaká nevole ze strany brněnského hokejového bosse Libora Zábranského s jeho někdejším odchodem do zámoří panovala, je to možná překvapivé, ale je to v jeho mateřské Kometě Brno.

Přestože kolem tohoto návratu cirkuluje řada informací, včetně těch, že Jenyš už má být v Brně, což není pravda, připravovat se na jeho comeback začíná i Kometa. Je možné, že až se její odchovanec vrátí domů, už s ní naskočí do přípravy.

Pavel Jenyš Čísla a zajímavosti 18 zápasů (během pěti sezon) si Pavel Jenyš zahrál v AHL na farmách týmů NHL.

(během pěti sezon) si Pavel Jenyš zahrál v AHL na farmách týmů NHL. 8 mužstev v zámoří Jenyš vystřídal. Vedle AHL nastupoval i v OHL a ECHL.

v zámoří Jenyš vystřídal. Vedle AHL nastupoval i v OHL a ECHL. 199. místo na draftu mu patřilo v roce 2014, kdy si ho v 7. kole vybrala Minnesota.

„Bez smlouvy to asi možné nebude, navíc já jsem si za poslední roky vždycky dělal letní přípravu sám. To by se teprve vidělo,“ nadhazuje Jenyš opatrně. Sám ale připouští, že navléknutí brněnského dresu přes hlavu si představit umí. „Co jsem se bavil s mým agentem Michalem Sivkem, který je v kontaktu s panem Zábranským, tak věřím tomu, že mezi mnou a panem Zábranským nic špatného není. Doufám, že jsme se rozešli v dobrém a že to tak i bude,“ představuje si 23letý hokejista.

Pokud by k tomu došlo, jaký útočník by se Kometě zpoza oceánu vrátil? Když odcházel, měl Jenyš kolem 80 kilogramů. „Teď mám – odnaučil jsem se to počítat v kilech, tak snad to neřeknu úplně blbě – nějakých pětadevadesát. Těch pět let je znát. Byl jsem i na metráku, pak jsem pár kilo dal dolů,“ počítá.

Rozhodně by hrál na křídle, přestože v leckterých brožurkách je vedený jako centr. Tam se ale neobjevuje.

Určitou představu mají ti, kteří Jenyše viděli loni na začátku podzimu na přípravném kempu reprezentace. Trenér Miloš Říha ho tam překvapivě pozval. Dál během sezony už však kontakt nepokračoval.

Přece jen měl Jenyš i jiné starosti. Během sezony ho Minnesota, která na něho vlastnila práva pro NHL, vytrejdovala do Los Angeles Kings za obránce Stephana Falkovského. NHL si nezahrál ani jeden z nich.

„Ani jsem se k ní nepřiblížil,“ říká Jenyš upřímně. „První dvě pětky na farmě hráli kluci poslaní z NHL. Mezi ně se sahalo, když byl nahoře někdo potřeba.“

Věřil, že farmářský tým Los Angeles není tak silný, aby se v něm neuchytil, a že by po uspokojivé sezoně v AHL mohl žádat nový kontrakt. To se ale nepovedlo, a zároveň původní kontrakt dobíhal ke svému konci. Tak doběhlo do finiše i Jenyšovo zámořské dobrodružství.

„Půl blbého slova na tuhle kapitolu nemůžu říct,“ vypráví vyrovnaným hlasem. „Až na to, že se mi nepovedlo, co jsem chtěl. Je to tak, jak to je.“