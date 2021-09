Jak funguje přestupový trh v extralize. Sestup s ním zamával, popisuje Hynek

V rozhovoru odkrývá i zákonitosti přestupového trhu, na kterém hráči po oznámení sestupové sezony výrazně „zdražili“.

Co vám chybí ke štěstí?

Vždy koukáte po mnohem větších jménech, papírově lepších hokejistech, ale víte, že v realitě na ně nedosáhnete. Chtěl jsem rozdílového hráče, a když jsem viděl, že na českém trhu na něj nedosáhneme, měl jsem vytipovaných čtyři pět cizinců. Prošli Evropou, KHL, Švédskem, Švýcarskem. A když něco vypadalo nadějně, tak vám hráč řekl, že do Litvínova s rodinou nepůjde. U jiného to skončí na daních, další dostal lepší nabídku, jiný dal přednost Německu před námi. Řeknete si: Mysleli jsme moc vysoko. Pak vidíte, že Sparta dokáže přivést Thorella ze švýcarské ligy. Nechci říct, že by pro nás byl superstar, oni ho berou taky jako jednoho ze tří lajn. Ale mrzí mě, že někoho takového jsme sem nedokázali dotlačit. Přitom prostředky na to máme.

Vadí, že Litvínov je malé město?

Největší úspěch pro Litvínov je, že jako nejmenší město je vůbec v extralize. Pak je malý ještě Třinec, ale tam ty peníze nepočítají, to je proti nám jiná dimenze. Každý hráč se tu aklimatizuje a adaptuje jinak. Někteří kluci přijdou, že se přes Litvínov chtějí odrazit dál. Někdo vycítí šanci hrát roli, kterou by jinde neměl. V Liberci by byl ve třetí lajně, tady je výš. Někdo nezná Litvínov a jeho okolí, jaké jsou tady možnosti. Pokud vyjedete na Meziboří, jste jak na dovolené. Fláje, Klíny to samé. Když oslovíte zahraniční hráče, ty informace si sami sbírají. Volají cizincům, kteří tady byli. A na internetu najdou všechno.

Pomůže přebudovaný stadion? Začít se má na podzim 2022.

Ano. Pro litvínovský hokej je strašně důležité, aby se pohnulo se zimákem a hala se postavila. Jestli do pěti let nebude, tak se z ligy vyfackujeme sami. Vyhlásí se projekt Stadiony a všichni, kdo je mají špatné, půjdou pryč. To je klíčová otázka. Zlín jde předělávat, Mladá Boleslav taky, Jágr se pustil v Kladně do střechy, Olomouc bude stavět. Už to není kam nastavovat. Rozhodující je sport a výsledky na ledě, které fanoušky vždycky zajímají, ale tohle je pro Litvínov nutností.

Zpátky ke kádru. Jak těžké bylo sehnat posily před novou sezonou, když se vyhlásil sestup?

Zavedení sestupu hodně přestupovým trhem zamávalo. Patnáctý jde dolů přímo, čtrnáctý do baráže. Hráče hledáte dlouhodobě, od podzimu máme seznamy, nakontaktované agenty, někdy i hráče. A pak předseda svazu vyhlásí, že je sestupová soutěž, a od druhého dne jsou ti hráči o 30 až 50 tisíc měsíčně na platech dražší. A to je pro všechny stejné. Kluby se předhánějí, protože se padá. Vy pak cítíte, kdo k vám chce jít, kdo nechce, kdo si přes vás jen vyžene peníze, anebo toho hráče taky přeplácíte. Jsme jedni z nich, nebudu říkat, že jiní přeplácí a my nenabízíme nic. Taky to děláme, samozřejmě. Třeba z kluků, které jsme na jaře a v létě získali, jsem cítil, že k nám vážně chtějí jít. Není to tak, že nám zbyli. Což je důležité. Děláte hráče, nabídnete mu standardní podmínky podle jeho cenové hladiny. On jde za touhou, kde cítí větší prostor na ledě, větší zodpovědnost, protože třeba v té roli nikdy předtím nebyl. Ale nepodařilo se všechno, co jsme chtěli.

Kdo hráče vybírá?

To je proces, který řešíme společně s realizačním týmem a Tomášem Vrábelem, který připravuje podklady, skauting, videa, statistiky. Měli jsme třeba hráče před podpisem v čistopise, pak se to zbortí ze dne na den. Ideální stav neexistuje. Podívejte na Třinec, kluci po titulu odešli do KHL, do Švýcarska, do Švédska. A těžko se ti top hokejisté nahrazují, musí sehnat reprezentanty. Není to tak jednoduché.

Od vašeho příchodu do Litvínova zbylo z kádru, který hrál o záchranu, už jen sedm hráčů. Jak těžké bylo překopat celý tým?

Beru to jako přirozený vývoj. Když koukám na migraci hráčů po celé lize, je to tak ve většině klubů. Až mě překvapuje, jaký ten pohyb je. Pravda je, že když má hráč v české lize jednu dvě sezony dobré nebo si sáhne na Euro Hockey Tour, tak odchází do Ruska, případně do Finska. I třeba za finančních podmínek srovnatelných nebo horších s extraligou. Ale ti kluci se chtějí dostat ven, naučí se jazyk, vyzkouší si to, hledají si cestu. Na jednu stranu mě mrzí, že odchází třeba do Finska, na druhou jim přeju, že si to okusí. Je to pro ně obrovská životní zkušenost. Tady proběhla taky nějaká přestavba týmu, ale v kontextu celé ligy mi to nepřijde nic výjimečného. Například v Brně se letos vyměnilo nějakých 12 až 14 hráčů, je to prakticky nové mužstvo. Tady to bylo dané i tím, že někteří starší hráči už třeba končili.

Obrana se rozpadla úplně celá. Ze 14 beků nezbyl ani jeden.

Třeba Honzu Ščotku jsme chtěli udržet, nabízeli jsme mu prodloužení smlouvy. Pořád výborně pracoval, od půlky loňské sezony měl reprezentační formu, mistrovství světa mu uteklo jen proto, že neměl žádné zkušenosti. Chtěli jsme ho za každou cenu, byli jsme připravení konkurovat s nabídkou i top týmům, ale on měl prioritu jít ven. Klobouk dolů před ním, nerozhodoval se podle financí, šel do Finska (do JYP Jyväskylä) a ne do týmu z top čtyřky. O to větší šance pro něj tam na sebe upozornit, letos dostane už jistě větší prostor i v reprezentaci. Srovnal si to v hlavě, je to pro něj obrovský posun.

O Ščotku jste stáli, ale co ti ostatní? Cítil jste, že přestavba je nutná, že se tým musí zkvalitnit?

I to byl důvod. Myslím, že se nám povedly příchody cizinců. Ze začátku se hledali, stejně jako celé mužstvo, ale pak se rozehráli a za mě Balinskis a Irving patří k top bekům ligy. Proto jsme rádi, že zůstali. Máme práva na Baránka, Šticha, Říhu, jednoho z nich jsme chtěli podepsat na pozici 5, 6, 7, 8. Měli jsme na to určitý finanční strop.

Nedohodli jste se?

Pochopím to u Davida Šticha, který už má rodinu a nějaký věk, musí na peníze koukat. Budějovice mu asi stejně nedaly víc, ale prostě jsme se nedohodli. U Říhy hrálo roli zdraví, ale věřil jsem, že podepíšeme Marka Baránka. Myslel jsem si, že by se tady mohl restartovat, je to kluk v nejlepších letech. Kladno mu taky asi nedalo víc než my, ale Marek se rozhodl podle toho, že tady necítil takovou šanci dostat se mezi první čtyři beky jako na Kladně. A pak tam narážíte na ty peníze, což pro mě bylo velké zklamání. Karty byly na stole, řekli jsme si, co jsme ochotní dát my, za co jsou ochotní hrát oni. Mrzí mě, že jsme se ani s jedním nedohodli. Jednoho z těch kluků jsem tady ještě viděl.

Než jste přišel do Litvínova, klub byl z pěti sezon třikrát na sestup. Povedlo se vám už sestavit konkurenceschopnější tým?

V to věří každé mužstvo před začátkem sezony. Nepodařilo se nám udržet Cibulskise, který je v KHL, na druhou stranu jsme získali shodou náhod Hrbase z Boleslavi. Vrátil se po letech Stříteský. Chtěli jsme obranu přestavět, ale když jsem loni v dubnu nastupoval do funkce, ta jména na trhu už nebyla. Na reprezentanty nemáme, většinou ani nechtějí na tuto adresu. Koukají jen ven, případně do top týmů extraligy. Opakuji, že mě mrzí, že se nepovedlo přivést jednoho top útočníka, rozdílového hráče, to jsem si dával za cíl.

O koho jste stál?

Myslel jsem si na Robina Hanzla, on měl dobrou sezonu ve Spartaku Moskva, ale jako týmu se jim to nepovedlo. Když jsem s ním mluvil, řekl mi, že nám nebude dávat falešné naděje. Že když to nebude Rusko, půjde jinam do Evropy. Nakonec šel do švédské Timry. Rozumím mu. Dopracoval se na reprezentační úroveň, do Litvínova se může vrátit až v závěru kariéry, to je realita. Problém je, že tady nemáme další hráče z regionu, kteří by byli někde po Evropě, v zámoří, a byla by šance, že se sem na sklonku kariéry vrátí. Musí tady zase začít hrát domácí hráči a vypracovat se, což bude trvat roky. Dneska z těch mladých má asi největší potenciál 19letý útočník Lukáš Stehlík, je první na řadě, měl by dostat příležitost a hrát. Bez toho se prostě neposuneme.