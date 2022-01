Věřím, že liga bude regulérní, říká Hynek. Litvínovu se sestava rozdrolila

„Pro nás je to stejná komplikace jako pro většinu týmů v extralize,“ uvedl Pavel Hynek, generální ředitel Vervy, na klubovém webu.

Litvínovu odpadly duely s Hradcem Králové, Olomoucí a Karlovými Vary. „Nekoukám na to jen z našeho pohledu. Za celou extraligu je důležité, aby se odehrálo co nejvíce zápasů. A věřím, že se podaří termínovou listinu naplnit. Taky věřím, že se soutěž dohraje a bude regulérní. Jsou připravené varianty i s posunutím termínů či zkrácením play off.“

Už před karanténou decimovaly sestavu Litvínova nemoci a zranění. „Bojujeme s marodkou poslední dva týdny. Chtěli jsme hrát do té doby, dokud poskládáme alespoň tři formace, a to se nám dařilo až do minulého týdne. Sestavu na Vítkovice jsme poskládali s pomocí hráčů z Chance ligy, za což děkujeme týmům, které nám hráče půjčily,“ vzkázal Hynek.

Nakonec už podle něj byl stav neúnosný, takže Verva podstoupila testování na covid. „A necelá polovina týmu měla pozitivní test.“

V pondělí se smí hráči znovu sejít k tréninku, v úterý by měli nastoupit v O2 areně proti pražské Spartě. „Je pozitivní, že se vrací hráči, kteří byli zranění nebo nemocní ještě před karanténou, takže věřím, že se do pondělí dáme dohromady.“

Verva, která z extraligového programu odehrála 38 zápasů a patří jí jedenácté místo, řeší posílení. „Do konce ledna je ještě daleko, ale vyřešili jsme post gólmana tím, že přišel Kuba Neužil. Máme tak připravené tři kvalitní brankáře,“ těší generálního ředitele. „Hledáme ještě jednoho obránce, to je teď náš hlavní cíl do konce přestupového období.“

Odložené zápasy si rozprostře Litvínov do skoro měsíčního rozmezí. Karlovy Vary bude hostit 6. února, do Olomouce vyrazí dva dny nato a hradecký Mountfield zavítá na Hlinkův stadion až 1. března.