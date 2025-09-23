Tipsport extraliga 2025/26

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Václav Havlíček
  21:56
Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané trenérskou výzvu. Domnívali se, že útočník Hanáků v brankovišti atakoval gólmana Kováře. Hlavní rozhodčí ale u videa trefu posvětili. A pravidla jsou neúprosná. Po neúspěšné výzvě museli sparťané do oslabení. V něm při stupňujícím se tlaku napřáhl Navrátil a poslal plechárnu do varu.
A senzační skalp byl rázem na světě.

Výhru Mory 4:2 nad Spartou pečetil gólem do prázdné brány útočník Matýs, jenž zároveň v duelu otevřel skóre. Šlo o jeho první extraligové trefy v olomouckém dresu.

„Trenérská výzva je moje chyba, beru to na sebe. Vzal jsem ji já. Nevím, kolik tu může být kamer, měl jsem asi blbý úhel. Už se k tomu nechci vracet,“ reagoval na důležitou chvíli trenér Sparty Pavel Gross.

„Spartě to asi trochu srazilo vaz. Byl to klíčový moment. Kluci dřeli, zablokovali spoustu střel a výhra je pro ně odměna,“ chválil olomoucký asistent Petr Svoboda.

Hráči Olomouce se radují z gólu proti Spartě.

Jeho hoši si pomohli až nebývalou efektivitou v přesilových hrách. V předchozích zápasech jich ze sedmnácti pokusů proměnili pouze jednu. V úterý? Tři přesilovkové trefy z pěti plnohodnotných početních převah.

„Že bychom něco měnili, to ne. Je to vývoj. Předtím jsme přesilovky nehráli špatně, ale nedali jsme góly. Můžete hrát přesilovky fantasticky a nedat branku a pak zase můžete mít den, kdy vám tam spadne všechno. To je holt hokej,“ konstatoval Svoboda.

„V Olomouci se hraje vždy těžce. Domácí předvedli přesně to, co vždy předvádějí. Bojovali, byli houževnatí, blokovali střely. My jsme dostali v oslabení tři góly, to by se dobrému mančaftu stávat nemělo. Olomouc vyhrála zaslouženě,“ podotkl Gross.

Sirota se dočkal pískotu. Nebral si to osobně

Za Spartu skóroval kromě Horáka také obránce Jakub Sirota, který do Prahy přestoupil v létě právě z Olomouce. Vstřelenou branku příliš neslavil, přesto se dočkal od domácího publika pískotu. „Asi to nemuselo být, ale neberu si to osobně. Fanoušci tady hrají s týmem, jsou šestým hráčem na ledě,“ ví Sirota.

Sparťan Jakub Sirota (vlevo) uniká bývalému spoluhráči Andělovi z Olomouce.

I on si všiml progresu v přesilových hrách Mory. „Loni jsme v tom byli kostrbatí, teď má Olomouc víc možností. Jak zpoza brány, tak svrchu. Určitě se zlepšili,“ kývl.

„Snažil jsem se ze začátku nekazit, hrát jednoduše, bylo to přeci jenom trochu speciální,“ připustil 26letý obránce, jehož chválil i sparťanský kouč.

„Dobře se vyvíjí, je to talentovaný kluk a dobře se s ním pracuje. On chce, to je důležité. Vysvětlujeme si věci, ve kterých se může zlepšovat, ale mluvíme i o věcích, které dělá dobře. Za dva měsíce u něj pozoruji velmi solidní vývoj. Víme, co umí a víme, na čem musí pracovat. Ale dobré je, že on to ví taky,“ ocenil Gross.

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

Hanáci v úterý zaznamenali devátý bod z posledních čtyřech zápasů. Po trápení na konci minulé sezony jistě vítaná změna. Kohouti nečekanou výhrou nad loňským semifinalistou výtečně odšpuntovali „domácí“ týden. Los jim totiž zápasy na vlastním ledě přidělil i v následujících dvou kolech, tedy v pátek, kdy přivítají Vítkovice, i v neděli, kdy hostí Mladou Boleslav.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 7 6 0 0 1 27:15 18
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 21:16 15
3. HC Dynamo PardubicePardubice 7 4 0 0 3 23:17 12
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 4 0 0 3 21:15 12
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 3 1 1 2 21:18 12
6. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
7. HC Sparta PrahaSparta 7 3 1 0 3 19:15 11
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 3 0 2 2 16:17 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 3 0 0 4 20:22 9
10. HC OlomoucOlomouc 6 3 0 0 3 16:20 9
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 3 0 0 4 14:18 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 0 0 4 11:20 6
13. Rytíři KladnoKladno 7 1 0 1 5 12:22 4
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

