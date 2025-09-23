A senzační skalp byl rázem na světě.
Výhru Mory 4:2 nad Spartou pečetil gólem do prázdné brány útočník Matýs, jenž zároveň v duelu otevřel skóre. Šlo o jeho první extraligové trefy v olomouckém dresu.
„Trenérská výzva je moje chyba, beru to na sebe. Vzal jsem ji já. Nevím, kolik tu může být kamer, měl jsem asi blbý úhel. Už se k tomu nechci vracet,“ reagoval na důležitou chvíli trenér Sparty Pavel Gross.
„Spartě to asi trochu srazilo vaz. Byl to klíčový moment. Kluci dřeli, zablokovali spoustu střel a výhra je pro ně odměna,“ chválil olomoucký asistent Petr Svoboda.
Jeho hoši si pomohli až nebývalou efektivitou v přesilových hrách. V předchozích zápasech jich ze sedmnácti pokusů proměnili pouze jednu. V úterý? Tři přesilovkové trefy z pěti plnohodnotných početních převah.
„Že bychom něco měnili, to ne. Je to vývoj. Předtím jsme přesilovky nehráli špatně, ale nedali jsme góly. Můžete hrát přesilovky fantasticky a nedat branku a pak zase můžete mít den, kdy vám tam spadne všechno. To je holt hokej,“ konstatoval Svoboda.
„V Olomouci se hraje vždy těžce. Domácí předvedli přesně to, co vždy předvádějí. Bojovali, byli houževnatí, blokovali střely. My jsme dostali v oslabení tři góly, to by se dobrému mančaftu stávat nemělo. Olomouc vyhrála zaslouženě,“ podotkl Gross.
Sirota se dočkal pískotu. Nebral si to osobně
Za Spartu skóroval kromě Horáka také obránce Jakub Sirota, který do Prahy přestoupil v létě právě z Olomouce. Vstřelenou branku příliš neslavil, přesto se dočkal od domácího publika pískotu. „Asi to nemuselo být, ale neberu si to osobně. Fanoušci tady hrají s týmem, jsou šestým hráčem na ledě,“ ví Sirota.
I on si všiml progresu v přesilových hrách Mory. „Loni jsme v tom byli kostrbatí, teď má Olomouc víc možností. Jak zpoza brány, tak svrchu. Určitě se zlepšili,“ kývl.
„Snažil jsem se ze začátku nekazit, hrát jednoduše, bylo to přeci jenom trochu speciální,“ připustil 26letý obránce, jehož chválil i sparťanský kouč.
„Dobře se vyvíjí, je to talentovaný kluk a dobře se s ním pracuje. On chce, to je důležité. Vysvětlujeme si věci, ve kterých se může zlepšovat, ale mluvíme i o věcích, které dělá dobře. Za dva měsíce u něj pozoruji velmi solidní vývoj. Víme, co umí a víme, na čem musí pracovat. Ale dobré je, že on to ví taky,“ ocenil Gross.
Hanáci v úterý zaznamenali devátý bod z posledních čtyřech zápasů. Po trápení na konci minulé sezony jistě vítaná změna. Kohouti nečekanou výhrou nad loňským semifinalistou výtečně odšpuntovali „domácí“ týden. Los jim totiž zápasy na vlastním ledě přidělil i v následujících dvou kolech, tedy v pátek, kdy přivítají Vítkovice, i v neděli, kdy hostí Mladou Boleslav.