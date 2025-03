V úterý 4. března odehráli poslední kolo základní části, od té doby sparťané pouze trénují. A až ve čtvrtek večer se dozví, s kým od neděle rozehrají čtvrtfinálovou sérii.

„Čekáme, ale třetí a čtvrtý tým čeká ještě o dva dny déle, takže to není žádná výmluva. Není to poprvé, co jako Sparta máme delší pauzu,“ hlásí Gross.

Zvládáte sledovat všechny možné soupeře z předkola?

Stíháme, je to tedy pak u televize trošku delší večer, ale byli jsme se kouknout i živě ve Varech a v Litvínově. Ty týmy už tak nějak známe, mění se jen maličkosti.

Můžete narazit na Třinec, Liberec, nebo Vítkovice. V čem jsou silní?

Jsou to týmy, které v posledních patnácti zápasech patřily k ligové špičce. Je jedno, proti jakému systému budeme hrát, ale budeme ready.

Co byste řekl na to, kdyby to nakonec byl opět Třinec?

Nebudu se vyjadřovat konkrétně k Třinci, když můžeme dostat i Vítkovice nebo Liberec. Každý ten tým zná, my jsme s nimi hráli asi dvacetkrát za poslední dva roky. Víme, že první soupeř, kterého dostaneme, bude velmi silný.

Závar před třineckým brankářem Ondřejem Kacetlem v utkání se Spartou.

Budete mít až na dlouhodobě zraněného Vojtěcha Mozíka k dispozici kompletní kádr?

Ano, dá se říct. Ale nikdy jsme nehledali žádné výmluvy, ať už jsme byli plní, nebo ne. Sezona je dlouhá, ani soupeř asi nebude mít všechny hráče.

Na konci základní části se mimořádně dařilo útoku Horák, Špaček, Chlapík. Čekáte, že se na ně protivníci více zaměří?

Soupeři si na ně dávali pozor i na konci základní části, ale znáte play off. První dvě lajny se někdy anulují a najednou rozhoduje třetí. My máme dobré všechny čtyři. Myslím si, že najdeme hrdinu, se kterým nikdo nepočítá.

Pomohla hráčům i vám krátká pauza?

Hráči měli dlouhou sezonu, je dobře, že si vyvětrali hlavu. My trenéři jsme jezdili po zápasech, dívali se na ně, žádné volno nepotřebujeme.

Na co jste se v trénincích nejvíce zaměřili?

Projížděli jsme si náš systém a budeme i dál. Ostatní týmy možná budou mít malou výhodu, protože jsou v tempu, to my nemáme. Proto to musíme zařadit do tréninků, měli jsme je tvrdé. Teď už se budou zkracovat, budou víc do rychlosti.

Řešili jste třeba i časté suspendace nebo ofsajdovou challenge?

Ano, zrovna jsme se o tom bavili. Dali jsme pár příkladů, co je v play off dovoleno a co už ne, na co bychom si měli dát pozor. Ofsajd řeší videokouč Kuba Zelenka, ten to dobře ošetřuje. Uvidíme, co k tomu můžeme dál udělat.

Závěrem: Sparta čeká na titul 18 let. Jak zvládáte tlak?

Když tady podepíšete smlouvu, a je jedno, jestli jako hráč nebo trenér, tak už víte, o co tady jde. Ale my se budeme soustředit na první zápas, to nás teď zajímá.