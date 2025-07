Ten nyní pracuje s obměněným kádrem, po odchodu hned několika opor vítá i nové tváře ze zahraničí v čele s Devinem Shorem či Markem Pysykem.

„Jsou to dobří hráči, ale musí si to sednout, budeme mít skoro všechny lajny nové. Máme nějaké představy, kde by mohli týmu pomoct. Já jsem v tom pozitivní a věřím, že půjdeme nahoru,“ líčil sedmapadesátiletý trenér.

Se složením týmu jste takto nyní spokojený, nebo byste ještě někoho rád přivítal? Mluví se třeba o Jakubu Vránovi.

Konkrétně je těžké jmenovat. Každé mužstvo je živé, žádný kádr není uzavřený a pokud by nějaká možnost posílení byla, tak bychom neřekli ne.

Byl jste zastáncem toho, že se po sezoně do kádru sáhlo více?

Všichni jsme se na tom shodli, vyšlo to z celého trenérského štábu a managementu. Ano, opustili nás výborní hráči, to víme. Ale i nyní takové máme a ta alchymie začíná znova.

Chtěli jste vzhledem k příchodům i trochu přitvrdit?

Chceme mít fyzickou i psychickou odolnost, to v každém případě. O tom ty zápasy, a především v play off, jsou. Když jsme se pro tento krok rozhodli, řekli jsme si, že to půjdeme zkusit typologicky možná trochu jinak.

Kouč Pavel Gross uděluje pokyny na tréninku hokejové Sparty.

Výběr hráčů vychází od vás trenérů?

Ano, hledáme kluky nejen do našeho stylu, ale i do konkrétních rolí. Nechceme, aby si každý z útočníků nárokoval přesilovku, to by bylo něco špatně. Chceme ty hráče, kteří budou svoji roli milovat. A když budou na oslabení, tak v tom budou chtít být nejlepší. Ne pouze v mužstvu, ale v celé soutěži. Takové hokejisty tu chceme.

Přinutilo vás neúspěšné play off, abyste se zamyslel i nad herní stylem?

Ano, ale nebudeme nikoho kopírovat. Mužstva jako Třinec a Brno byla vždy založena na výborných gólmanech a obraně, oba týmy měly vždy nejvíce zblokovaných střel. V tom se chceme zlepšit, někdy se nám do toho totiž moc nechce. Proti Kometě jsme navíc nebyli chytří, bylo to jako na houpačce.

Momentka z tréninku hokejové Sparty.

Přitom sezonu jste do té doby měli skvělou. Ale po vyřazení bylo zase hodně věcí špatně...

Tlak po sezoně byl těžký a hodně kritický. Zapomnělo se, co jsme v těch předchozích devíti měsících udělali za práci. Ale výsledný obraz se pak koncentroval pouze na ty dva týdny v semifinále s Brnem. Myslím, že jsme po celou dobu hráli solidní hokej a dobře jsme se vyvíjeli. Udělali jsme hodně věcí dobře, došli jsme daleko v Lize mistrů a s Třincem jsme předvedli velmi dobrou sérii.

Klíčová fáze pak ale opět nevyšla.

Řekl bych, že to je vývoj každé organizace, když si člověk myslí, že to jde dobře a půjde to tak pořád. Je to vývoj i pro nás trenéry a hráče, kteří viděli, že i když porazí Třinec, tak to nic neznamená. Jenom vyhráli čtyři zápasy, postoupili do semifinále a nic víc. Zůstane nám to v hlavě a myslím, že to mužstvo může jenom posílit.

Tlak bude opět veliký, viďte?

A kdy tady není? My jdeme do každého zápasu s tím, abychom ho vyhráli, to je naše nastavení v hlavě. Že budou soupeři vynikající, to víme. Ale my budeme mít taky dobrý mančaft a popereme se s tím.

Kvalita soutěže stále roste, co od dalšího extraligového ročníku očekáváte?

Čekám silnou sezonu, silné mančafty. Když jsem se díval na ostatní kádry, tak žádný z nich nezůstal stejný jako v minulém ročníku. Jsou i celky, které mají třeba 12 nových hráčů. Tato liga je strašně silná a zase bude, už tak kvalitní týmy se zase posunuly. Těšíme se na to.