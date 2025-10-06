Litvínovský Čajan si opět zachytal: Lepší než mrznout. Musíme si ale více pomáhat

Litvínovští drželi naději na body do 53. minuty, než Oceláři využili první ze svých čtyř přesilovek v utkání. Trefil se Ondřej Kovařčík, načež prohru Litvínova pečetil Libor Hudáček gólem do prázdné branky.
„Je to několikátý zápas v řadě, kdy můžeme bodovat a nevyjde to. Je to strašně těžké. Musíme do kluků nalít sebevědomí, abychom začali dávat více než jeden gól,“ prohlásil litvínovský asistent trenéra František Ptáček.
„Bohužel jsme nedokázali ubránit tu poslední a nejdůležitější přesilovku domácích,“ povzdechl si litvínovský gólman Čajan, který odchytal minulých sedm zápasů.
Potvrdil, že si zachytal pořádně: „Určitě, je to lepší než tam mrznout, vidět jednu střelu za třetinu a nedejbože dostat gól, ale na druhou stranu to takhle nejde hrát furt. Musíme si víc pomáhat v obranném pásmu a musíme hrát lépe v obraně.“
Přesto, nebylo toho ve třetí třetině i na něj moc?
„Byly tam momenty, kdy nás prostě tlačili, ale nemyslím si, že by to bylo nějak extra. Jsem na ledě od toho, abych něco chytil, kluky podpořil a dal jim šanci na výhru.“
Tu měli Litvínovští do 53. minuty, kdy drželi stav 1:1. „Mrzí, že jsme prohráli, protože pro nás by byl každý bod výborný. Bohužel jsme to nedokázali dotáhnout,“ povzdechl si Čajan.
Nemají už Litvínovští v hlavách, že nebodují?
„Osobně se to snažím nevnímat a myslím si, že kluci jsou na tom podobně. Prostě se snažíme makat a ono se to určitě jednou otočí,“ odpověděl gólman.
Dvaadvacetiletý Čajan se do Česka vrátil po pěti sezonách v nižších zámořských soutěžích. „Cítím se dobře, ale extraliga je těžká a náročná. Jsou tady zkušení hráči,“ uvedl Čajan.