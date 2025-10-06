Litvínovský Čajan si opět zachytal: Lepší než mrznout. Musíme si ale více pomáhat

Tipsport extraliga 2025/26

Měl 42 zásahů, leč ani výborný výkon brankáře Pavla Čajana hokejistům Litvínova v Třinci nepomohl. Prohráli 1:3, přičemž je to jejich šestá porážka v řadě. Po dvanácti extraligových kolech jsou poslední.
Litvínovský brankář Pavel Čajan zasahuje před třineckým útočníkem Ondřejem...

Litvínovský brankář Pavel Čajan zasahuje před třineckým útočníkem Ondřejem Kovařčíkem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Litvínovský Kevin Czuczman se před brankářem Pavlem Čajanem snaží zblokovat...
Litvínovský brankář Pavel Čajan sleduje puk, který na něj letí po střele od...
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Litvínovští drželi naději na body do 53. minuty, než Oceláři využili první ze svých čtyř přesilovek v utkání. Trefil se Ondřej Kovařčík, načež prohru Litvínova pečetil Libor Hudáček gólem do prázdné branky.

„Je to několikátý zápas v řadě, kdy můžeme bodovat a nevyjde to. Je to strašně těžké. Musíme do kluků nalít sebevědomí, abychom začali dávat více než jeden gól,“ prohlásil litvínovský asistent trenéra František Ptáček.

„Bohužel jsme nedokázali ubránit tu poslední a nejdůležitější přesilovku domácích,“ povzdechl si litvínovský gólman Čajan, který odchytal minulých sedm zápasů.

Litvínovský brankář Pavel Čajan sleduje puk, který na něj letí po střele od modré čáry.

Potvrdil, že si zachytal pořádně: „Určitě, je to lepší než tam mrznout, vidět jednu střelu za třetinu a nedejbože dostat gól, ale na druhou stranu to takhle nejde hrát furt. Musíme si víc pomáhat v obranném pásmu a musíme hrát lépe v obraně.“

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Přesto, nebylo toho ve třetí třetině i na něj moc?

„Byly tam momenty, kdy nás prostě tlačili, ale nemyslím si, že by to bylo nějak extra. Jsem na ledě od toho, abych něco chytil, kluky podpořil a dal jim šanci na výhru.“

Tu měli Litvínovští do 53. minuty, kdy drželi stav 1:1. „Mrzí, že jsme prohráli, protože pro nás by byl každý bod výborný. Bohužel jsme to nedokázali dotáhnout,“ povzdechl si Čajan.

Nemají už Litvínovští v hlavách, že nebodují?

Litvínovský Kevin Czuczman se před brankářem Pavlem Čajanem snaží zblokovat střelu třineckého Andreje Nestrašila.

„Osobně se to snažím nevnímat a myslím si, že kluci jsou na tom podobně. Prostě se snažíme makat a ono se to určitě jednou otočí,“ odpověděl gólman.

Dvaadvacetiletý Čajan se do Česka vrátil po pěti sezonách v nižších zámořských soutěžích. „Cítím se dobře, ale extraliga je těžká a náročná. Jsou tady zkušení hráči,“ uvedl Čajan.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

