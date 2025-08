Zajdu střídá Čajda. Snad mě Orct dopeče jako Francouze, doufá gólman Litvínova

„Se Zajdou se známe z Liberce, vyrůstali jsme spolu na hotelu,“ prozradil novic žluto-černé sestavy. „Ptal jsem se Šimona na reference, jak to v Litvínově chodí, a prý si nemohl na nic stěžovat. Byl to nejlepší krok jeho kariéry. Čekám, že to bude podobné pro mě.“

Teď se míjejí.

Čtyřiadvacetiletého Zajíčka po sezoně snů, v níž ovládl extraligový žebříček gólmanů s úspěšností zákroků bezmála 93 procent, zlákal Boston do NHL. O dva roky mladší Čajan se naopak ze zámoří vrací, chytal nižší soutěže, třeba AHL za Cleveland či ECHL v Cincinnati.

Není tedy už žádný zajíček. „Ale prostor na zlepšení pořád je. Jsem ve věku, kdy musím sbírat zkušenosti, ještě je čas dva tři roky růst,“ cítí rodák z Příbrami. „Musím to využít naplno, abych se třeba zase mohl vrátit do Ameriky.“

Pro muže s maskou je Litvínov ideální adresa pro růst, neboť trenér brankářů Zdeněk Orct je uznávanou kapacitou. Ze svých svěřenců brousí diamanty, třeba Pavel Francouz získal Stanley Cup, jeho další chráněnec Lukáš Horák reprezentuje Slovinsko.

„Litvínov projevil obrovský zájem, já myšlenky na návrat měl, pěkně se to skloubilo. S panem trenérem Orctem jsme si rozuměli, takže nebylo co řešit,“ shrnuje Čajan, proč kývl. „Je za ním vidět velká práce, on gólmany dělat umí. Jak Zajdu, tak Francouze a další. Doufám, že mě dopeče taky.“

A na to spoléhá i nováček mezi extraligovými kouči Broš: „Dělá to na mě dojem, že Čajda by mohl jít ve stopách Zajdy. Je to gólman stejného věku, jako byl Zajda loni před sezonou. Je taky mladý, hladový, šikovný. K oslabení na tomto postu nedošlo, jsem plný optimismu, že Litvínov bude mít opět velmi dobrou gólmanskou dvojici.“

190 centimetrů vysoký Čajan je nadšený, že je pod drobnohledem trenéra gólmanů. „Mít ho nastálo je fantastické, může se mi věnovat celou sezonu, budeme pracovat na detailech. V East Coast, třetí nejvyšší lize v Americe, nebyl žádný, proto už jsem tam nechtěl působit.“

Brankář Šimon Zajíček na startu přípravy trénoval s Litvínovem.

A tak si usmyslel, že se za oceán vrátí oklikou přes extraligu. „Přijde mi to jako lepší a rozumnější cesta. U Zajíčka nebo Postavy z Komety je to krásně vidět. Michal měl jeden suprový rok a hned se mohl uchytit v Americe,“ zmiňuje gólmana brněnských mistrů, jenž uzavřel dvouletou smlouvu s Detroitem.

Čajan tušil, že by výraznější pozici v AHL nedostal. „Hraje roli, zda jste draftovaný, jakou máte smlouvu a další věci. Víc zákulisních triků. Mně už to nemohlo dát tolik jako roky předtím, ale zkušenost to byla obrovská,“ cení si startů ve farmářské soutěži. „Většina kluků je na hranici NHL, někteří, které jsem potkával, už ji hrají. AHL má obrovskou kvalitu, je důrazná, rychlá. Díky tomu vím, jak chlapský hokej vypadá. Ale já neměl šanci se ukázat ani prosadit.“

Čajana jeho nový zaměstnavatel charakterizoval jako pracovitého a pokorného. On přikyvuje. Za plus bere, že ve Vervě gólmani rotují. „Zajda a Matej Tomek se celkem pravidelně střídali. Vidím, že prostor dostanu, když si ho zasloužím,“ těší se na zápřah. S parťákem si prý vyhoví: „Šimon říkal, že je s Matejem sranda. Budeme kamarádi.“

Do zámoří se Čajan přesunul v době covidu, odchytal tam čtyři sezony. A jeho styl se proměnil. „Zlepšil jsem se kolem brány, v dorážkách. I moje bruslení se dost zvedlo, protože je tam všechno na menším prostoru, tudíž rychlejší.“

V Litvínově má plány, jež nepřekvapí. „Co nejvíc chytat a s týmem uspět. “ Pak by se dveře do Ameriky mohly znovu otevřít a Čajda by dál následoval Zajdu.