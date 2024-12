Šli jsme si za tím, radoval se z vítězství vítkovický nahrávač Zdráhal

„Dneska to vyšlo. Nejsem extra střelec, a když se mi otevřeli kluci do prázdné brány, stačilo jim to poslat,“ líčil Patrik Zdráhal po vítězství 3:2.

Patriku, dvakrát jste museli dotahovat soupeřovo vedení. Jak náročné to bylo?

Byl to těžký zápas. Olomouc hrála výborně, nedala nám ani kousek ledu. My neměli ideální vstup do utkání, soupeři jako by měli víc energie. Nám naštěstí pomohly přesilovky. Jsme rádi, že to vyšlo, protože přesilovku jsme delší dobu nevyužili, myslím tři zápasy. Jsme rádi, že to tam padlo a urvali jsme tak body.

Při hře v pěti proti pěti se prosazovalo těžko?

Je to tak, šancí tolik nebylo. Olomouc opravdu hrála výborně, Klimson (brankář Lukáš Klimeš) nás neskutečně podržel. Nevím, jestli je to zasloužená výhra, ale šli jsme si za tím.

Prodloužení rozhodla vaše parádní přihrávka. Počkal jste si na ni?

Olomoucký hráč (Jakub Orsava) tam v té situaci ztratil hokejku, já už pak jenom čekal, až se otevře ta správná linie na Stuarta. A když se to konečně otevřelo, jenom jsem to tam poslal.