Chemie tam je, chválí souhru v týmu vítkovický útočník Zdráhal

„Řekli jsme si, že budeme pokračovat v tom, co jsme začali v Olomouci (Vítkovice tam vyhrály 2:1 – pozn. aut.). To znamená poctivý hokej, na obou stranách kluziště zodpovědná hra. Nepustili jsme Brno do šance, sami jsme se prosadili v koncovce,“ pochvaloval si Patrik Zdráhal.

Znovu hrajete s Barinkou a Fridrichem. Vypadá to, že vám tahle spolupráce svědčí.

Je to super, rozumíme si i mimo led, chemie tam je. Těší mě, že jsme na souhru navázali po mém zranění, vlastně měsíc a půl jsme byli bez sebe, ale zůstalo to tam.

Vaše kombinace vypadají velice jednoduše. Je to výsledek nácviku?

Spíše to vyplývá ze hry. Oba kluci jsou hodně rychlí, velmi šikovní, k tomu si dokážou na ledě najít prostor. Já už je pak jenom hledám.

Vyhráli jste v Olomouci, doma jste porazili rozjeté Brno. Díky tomu jste se dostali na devátou příčku. Pomýšlíte ještě výše?

Každý zápas teď bereme, jako by měl být náš poslední v sezoně, vlastně jako play off. Samozřejmě víme, kde se v tabulce pohybujeme, ale daleko se nedíváme, jdeme zápas od zápasu, jak se říká...

Nakolik vám pomáhají výkony Lukáše Klimeše v brance?

Klimson je úplně parádní, fakt klobouk dolů před ním za to, co tam předvádí.