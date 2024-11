Byla to tragédie. Každý viděl to naše trápení, přiznal vítkovický Zdráhal

„Každý viděl to naše trápení. Neděláme to schválně, ale na ledě nejsme vůbec u sebe, puky jenom odhazujeme. Musíme se vzchopit, hrát sebevědomě, jinak to bude horší a horší, což nikdo nechceme,“ líčil.

Na tréninku to vypadá stejně?

Právě že ne. Na tréninku dobře vypadá dobře, přihrajeme si, jsme sebevědomí, všechno nám vychází. Jenže přijde zápas a je z toho velké trápení.

Co teď?

Jsme zkušený tým, musíme hrát to, co máme. Když jsme dali gól na 1:2, bylo tam pár střídání, kdy jsme měli tlak, mleli jsme je, jenže jsme pak dostali gól na 1:3, pak rychle další a zase jsme vypadli z role.

Už vám nejdou ani přesilovky, které vám na začátku ligy záviděli všichni soupeři.

Předtím nám tam spadlo všechno, teď netrefíme nic. Špatně to sehrajeme, nejsme klidní na holi, jak jsme byli. Asi to pramení z frustrace a neklidu, musíme makat a zlomit to.

Čím?

S odpuštěním nesmíme nebýt posraní. Horší to už být nemůže. Musíme hrát s pukem sebevědomě, protože teď je to jenom odhazování kotouče.

V neděli vás čeká těžký soupeř, pražská Sparta. Jak na ni?

Nemáme co ztratit. Když budeme hrát náš top, můžeme porazit kohokoliv. Jen se musíme vrátit k tomu, co jsme hráli ze začátku sezony.