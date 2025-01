Těsná prohra, ale i naděje. Vyždímali jsme se, tak to má vypadat, říká Zdráhal

Varaďa: Kluci to fakt odedřeli, nechali tam všechno Obří transparent s portrétem, nápisem „Capo di tutti“ a slogan „Venco, vítej doma!“ Fanoušci Vítkovic právě takto přivítali před začátkem zápasu s Litvínovem nového kouče týmu Václava Varaďu. „Toho si vážím. Ale teď to není o mně, je to o Vítkovicích. Taháme za jeden provaz, společně a věříme, že to zvládneme,“ konstatoval Varaďa po prohře 2:3. Jak jste se cítil v roli kmotra?

Vybavil se mi ten film, který mám moc rád. I když to jsou maratony, všechny díly jsou dlouhé. Všechno jsem ale viděl, bylo to speciální. Bude teď pro vás maraton i zvedání Vítkovic? Aktuálně jste poslední.

Na první místo je to hodně, to máte pravdu. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme. Nechme klišé. S týmem jste dva dny. Jste spokojený s tím, jak hráči plnili, co jste naordinoval?

Bylo tam spousta nasazení, neudělali jsme jediný faul, byť jsme hráli nadoraz, do těla, fyzický hokej. Proti nám ale stál těžký soupeř s výborným brankářem. Sahali jsme po bodech, nechali jsme tam všechno. O jeden gól to nestačilo, to nás mrzí, ale hráči se vydali. Věřím, že když se takto budeme prezentovat a hrát, naše výkony se budou zlepšovat. Energie, důraz, to vše najednou ve hře bylo. Co ještě chybělo, aby se tým výsledkově zvedl?

Jde to pomalu. Vím, že času moc není, ale vynasnažíme se pracovat na aspektech, které nás trápí. Inkasovali jsme dva góly po buly, moc jsme je nevyhrávali, proto jsme někdy byli bez kotouče. Samozřejmě proměňování příležitostí, to je jasná věc. Díval jsem se na počet střel a my měli skoro dvojnásobek. A kvalitních gólových příležitostí, to je plus. Na tom zapracujeme. Vyhnuli jste se oslabením. Apeloval jste na to hodně?

Klademe velký důraz na všechno, kluci to fakt odedřeli. Ale soupeř byl dobrý a zvítězil.