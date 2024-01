Dotahování nás stojí zbytečné síly, štve pardubického Poulíčka

Podle útočníka Patrika Poulíčka se ale domácím stala osudnou hned první třetina, v níž Dynamo zaspalo začátek a ve 13. minutě prohrávalo už o dva góly.

„Rád bych věděl, čím to je. Nesmí se nám to stávat. Potřebujeme si všechny situace pořádně rozebrat u videa a dostat do hlav, že musíme hrát naplno celých šedesát minut. Ne si nechat dát dva góly z pár střel a zbytečně ztrácet síly dotahováním,“ zlobí se obětavý útočník.

Právě on odpověděl na úvodní zásahy Kristiána Pospíšila a Tomáše Marcinka, avšak až těsně před polovinou zápasu. V obranném pásmu Komety nejprve přišel o hokejku a puk u mantinelu vybojoval nohou, pak sjel mezi kruhy a golfákem z první propálil jinak fantastického brankáře Komety Jana Kavana.

„Věděl jsem, kam chci mířit, ale bylo mi to vlastně úplně jedno. Hlavním úkolem bylo dostat puk do brány,“ přemítal Poulíček. Za necelých pět minut po něm se v přesilovce trefil kapitán Lukáš Sedlák, nakonec to ale pro domácí bylo málo.

„Škoda, že ten můj gól nepřišel dřív. Vlilo nám to krev do žil a měli jsme pak víc ze hry, ale tohle se musí dít od první minuty,“ přiznává Poulíček.

Na další Marcinkův zásah pak ještě odpověděl Jan Mandát, rozuzlení celého zápasu už je popsáno v úvodu článku.

První bod z minisouboje tak bere Kometa, není to totiž na dlouho, co se oba týmy loučí. Znovu se střetnou už ve středu od 18 hodin, tentokrát na brněnském ledě.

„Možná tam bude víc emocí a šarvátek, protože si poneseme vzpomínky na tento zápas,“ uvažuje Poulíček. Hrálo se totiž poměrně tvrdě. Po ostrém zákroku domácího beka Tomáše Dvořáka nedohrál brněnský Adam Zbořil, na druhé straně mířil předčasně do kabin Tomáš Hyka po tvrdém souboji u mantinelu.

Šrámy bude asi ještě ve středu mít i Poulíček, který tradičně bolestivě blokoval rány v oslabení.

„Jednou jsem to dostal na kloub, to nebylo příjemné, ale taková je moje práce a role v týmu. Nic jiného se nečeká, jsem rád, že i takhle pomíhám,“ těší Poulíčka.