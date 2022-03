Rozhodl druhý zápas série, ohlížel se pardubický Poulíček

„Bude to znít blbě, ale věděli jsme, že jsme schopni vyhrát ty čtyři zápasy za sebou,“ říkal v rozhovoru pro klubový web pardubický kapitán Patrik Poulíček. „Směřovali jsme k tomu i v pondělí, ale do vítězného konce jsme to bohužel nedotáhli,“ dodal smutně.

Jako klíčový zápas série se nakonec ukázal ten druhý. Dynamo necelou minutu před koncem utkání v Budějovicích vedlo 2:1 a pomýšlelo na vyrovnání série na průběžných 1:1. Dva slepené góly Motoru během dvaatřiceti vteřin nakonec znamenaly jeho výhru 3:2 a odskočení na zlomových 2:0 na zápasy.

„Kdybychom tohle utkání zvládli, vypadala by ta série úplně jinak. Měli jsme se z toho poučit a získat sebevědomí do domácích zápasů, ale hned ten první se nepovedl a už se to vyvíjelo špatně,“ mrzelo Poulíčka. Jeho tým tak nesplnil ani jeden z vytyčených předsezonních cílů. Po základní části se neprotlačil do top čtyřky a nakonec skončil i bez kýžené medaile.

„Celou sezonu jsme podávali super výkony, bohužel se nám nepovedl konec, kdy přišla série proher. Po předkole jsme zase mysleli, že můžeme dojít daleko, ale bohužel jsme si to těmi prvními dvěma zápasy v Českých Budějovicích pokazili,“ štvalo kapitána.