Start trenéra Martince v brněnské Kometě: dva body i skřípání

Martinec v sestavě Komety provedl několik změn, přerovnal obrany i útoky, vítězný nástup na brněnskou střídačku mu však zařídila jediná lajna, na kterou nesáhl: elitní útok kolem centra Petra Holíka. Jeho vůdce se trefil dvakrát včetně vítězné branky v prodloužení, zbývající gól přidal Luboš Horký.

Přestože byla jeho premiéra proti poslednímu celku tabulky „pouze“ dvoubodová, a to ještě po namáhavém ubránění přesilovky Kladna v posledních dvou minutách, byl Martinec s vkladem do nového zaměstnání spokojený.

„Neříkám tomu ‚jen‘ dva body. Je to výhra. Každá výhra by týmu měla pomoct a já pevně věřím, že pomůže,“ pronesl.

Pohled na tribuny ukázal, že cesta k tomu, než si Kometa po mizerné druhé čtvrtině extraligy získá zpět důvěru fanoušků, bude ještě nějakou dobu trvat. I když s Kladnem přijel legendární Jaromír Jágr a opět se představil i na ledě, přišlo se podívat na Brno podprůměrných 5 754 diváků.

Během duelu, v němž to Kometě stejně jako před odvoláním minulého trenéra Martina Pešouta ve hře místy pořádně skřípalo, navíc fanoušci několikrát nespokojeně pískali. „Co na to říct? Posun byl, že jsme vyhráli, za to jsme rádi,“ podotkl k výkonu svého týmu Holík. „Třeba to byl odrazový můstek do dalších zápasů a budeme sbírat body. Snad to byl zápas, jaký jsme potřebovali, že jsme to nějak umlátili,“ dodal.

Jaký byl podle jeho slov týden v Kometě po změně trenéra? „Vesměs normální. Pár věcí se změnilo, detaily, víceméně to zůstalo stejné. Na ledě stejně hrajeme my. Trenér přinesl svoje věci, na těch jsme pracovali. Celý systém jen tak změnit nejde. Uvidíme, jak nám to půjde dál,“ shrnul Holík, podle kterého je na Martincově trenérském rukopisu znát, že byl výborným středním útočníkem a vítězem kanadského bodování extraligy. „Asi se to projevuje. Na tréninku chce, abychom dávali góly, abychom trápili gólmany,“ uvedl první brněnský centr.

Spokojenost s tím, jak Holík a spol. nastříleli svoje tři branky, Martinec neskrýval. „Góly se mi líbily. Byla tam perfektní střídání. Taky tam ale byla strašná spousta chyb, lehkovážných ztrát puku,“ řekl.

Připustil, že do jeho představ o nátlakovém hokeji, který by chtěl s Kometou hrát, mu leccos chybělo. „V první třetině jsme ho hráli, vytvářeli jsme si šance. Ve druhé třetině jsem ale měl dojem, že kopírujeme hru národního týmu ze Švýcarska. Měli jsme dlouhé pasáže, kdy jsme se nemohli dostat ze třetiny. Díky výbornému (brankáři) Furchovi jsme z toho nedostali gól,“ hodnotil průběh utkání.

Rád by viděl i víc přesilovek. „Na to, že hrajeme doma, bychom se měli víc tlačit do brány, být silnější v soubojích jeden na jednoho, donutit soupeře víc faulovat. To se nám nepodařilo,“ vypíchl.