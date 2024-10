Skaut Martinec o litoměřické vojně s lidskou tváří i Spartě: Titul si zaslouží

Dočkáte se dalšího?

Říkal jsem posledních šest let, že to vyjde, teď už to radši neříkám a nechám se překvapit. Snad titul bude, i když konkurence je velká. Na druhou stranu je skvělé, že soupeři jako Pardubice jsou tak dobří. Za mé hráčské éry dominoval Vsetín, ale stejně jsme titul získali.

Jak byste to prožíval jako skaut?

Pořád stejně. Pro každého sparťana, ať pro fanouška, skauta, trenéra nebo hráče, to je srdeční záležitost. Když je někdo jednou sparťan, je pořád sparťan. Mistrovský titul už si zasloužíme.

Sparta vás táhne jako magnet, že?

Rozhodně! Zažil jsem ve Spartě skvělé časy. Za mě to je nejlepší hokejová organizace v Česku. Není pro mě nic víc než pracovat pro Spartu. Když jsem se vrátil z angažmá v Asii, strávil jsem sezonu v Motoru, pak jsem byl krátce na Spartě. A po necelých dvou sezonách v Kometě jsem tady zase.

Patrik Martinec (vpravo) ovládl s jihokorejským týmem Anyang Halla v roce 2010 Asijskou ligu.

Co obnáší role skauta?

Objíždím všechny možné zápasy, snažím se vytipovat hráče pro Spartu do budoucna.

Přes vás jdou toky hráčů na trase Sparta – Litoměřice – junioři?

Ano. Pavel Gross má s áčkem Sparty spoustu práce, nemá tolik času do Litoměřic jezdit. Tomáš Netík řeší juniorskou ligu. Já se chodím dívat na všechny tři soutěže a snažím se trenérům dávat servis v tom, že říkám: Hele, potřebuješ levé křídlo? Tenhle kluk vypadá dobře! Nebo obráceně, když někdo přerůstá juniorskou ligu, mohl by hrát první ligu. A pokud to na někoho bude moc, může se zase vrátit.

Kde jste jako zaměstnanec Sparty vlastně nejčastěji?

Kancelář nemám nikde. Z týdne trávím pět dní v Litoměřicích. Jinak v Praze na Spartě, dívám se na juniorku. Když naše zápasy nekolidují, vidím skoro všechny.

Role skauta vám svědčí?

Kdyby to nebyla Sparta, nic takového bych nevzal. Ale Sparta pro mě hodně znamená. Prožil jsem v ní půl života, a když jí můžu něco vrátit v jakékoli roli, snadněji se rozhoduju. Jsem za to rád. Dělám maximum, aby to Spartě pomohlo.

Jak spolupráce funguje na úrovni partnerských Litoměřic?

Kluci ze Sparty jsou v Litoměřicích od začátku, už od května. Nejdřív se trénovalo v Holešovicích na Spartě, Ondra Ježek jako kondiční kouč to zaštiťoval. Při rotaci hráčů má Sparta prioritu. Kluci na hraně sestavy se vyhrávají v Litoměřicích.

Jak moc pomáhá jejich snaze, že si je může vytáhnout Sparta?

Nevím, jaká větší motivace by měla být než hrát za Spartu Praha. Servis mají kluci v Litoměřicích fantastický, můžou na zimáku bydlet, mají tu obědy, veškeré podmínky k tréninku. Celé léto se připravovali na Spartě s Řepíkem, Sobotkou a dalšími skvělými hráči. Nevím, co víc bychom jim mohli nabídnout.

V Litoměřicích jsou tedy pod dohledem i drobnohledem?

Vždycky se omílá, že mladým klukům chybí vojna, tak tohle je vojna s lidskou tváří. Jen je tady nikdo nebuzeruje. (úsměv) A teď je jen na nich, jak to čapnou.

Jakou jste měl vojnu vy?

Hokejovou ne, vystudoval jsem vysokou školu. A v té době chodili vysokoškoláci jen na pět měsíců, které jsem strávil během léta v Liberci. Duklu jsem minul.

Berou mladíci, že jim víc času na ledě prospěje, byť v nižší soutěži?

Na lavičce se hokej nikdo nikdy nenaučil. Teď jde o to najít pro kluky správné mužstvo. Ne každý může v osmnácti hrát extraligu, navíc za Spartu. Ale bohužel ne každý může hrát i první ligu. Je otázka najít správnou míru, jestli kluci mají hrát ještě juniorský hokej, nebo mezi dospělými. U každého je to jinak.

A co zahraničí?

Já říkám: Chceš do ciziny, do Ameriky? Tak běž. Nikoho nedržíme násilím. My mu nabízíme naši cestu a je na klukovi, agentovi a rodičích, kudy se vydají. Jsem přesvědčený, že v Čechách jsou trenéři na takové výši, že vychovávají skvělé hráče. Mládežnický hokej už má výsledky, které míval. Doba, kdy nás předbíhali Rakušané, Švýcaři, je pryč. Je to jednoznačné. Když někomu pomůže Finsko, tak paráda. Ale když zůstanou tady, mají největší možný komfort a můžou i s mezizastávkou v první lize hrát za nároďák nebo v NHL.