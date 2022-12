Mám sebevědomí dostatečné na to, abych Kometu a tlak zvládl, věří si Martinec

Z jedné exponované štace jde Patrik Martinec do druhé. Pět týdnů poté, co skončil coby asistent Pavla Patery ve Spartě, ho bere Kometa na místo odvolaného Martina Pešouta.

Jako hlavního kouče, byť jedno „ale“ tam cítit je.

Společně s Martincem totiž na střídačce zůstane Libor Zábranský, absolutní boss brněnské hokejové továrny. Tedy až poté, co se vrátí z reprezentace. Do tréninku se Martinec ve středu pustí zatím s asistentem Jiřím Otoupalíkem, dnes už bývalým Pešoutovým pobočníkem.

Za poslední čtyři roky je Martinec čtvrtým trenérem zvenčí, který se pokusí Kometu dovést k úspěchu.

Těch, co před vámi v Brně narazili, není málo. Petr Fiala, Jiří Kalous, Martin Pešout. Teď do tohoto kafemlýnku na trenéry přicházíte vy. Čím je pro vás Kometa atraktivní?

Je to značka. Pro hráče i pro trenéry je ctí být součástí takové organizace.

Přebíráte ji v rozběhnuté sezoně, je to výhoda, nebo spíš handicap?

Výhoda to určitě není. Alespoň je určitý prostor k práci během reprezentační přestávky. Jde o to hlavně do kluků dostat zpátky sebevědomí, které šňůrou porážek poztráceli, pracovat s mužstvem na psychice. Samozřejmě se to musí pořádně odtrénovat, to vám řekne každý, dobít baterky. Hlavně ale zapracovat na psychice, aby hráči začali předvádět hokej, na který mají.

Máte brněnské mužstvo zmapované?

Ke složení kádru bych se nerad vyjadřoval, nějak je postavený. Sledoval jsem Kometu jako soupeře, takže nějaký rozbor mám. V zásadě Kometa prošla třemi vlnami: po ne moc povedeném začátku měla skvělou sérii a teď po minulé reprezentační pauze zase propad. Hráči, co v Brně jsou, kvalitu bezesporu mají.

S jakými pravomocemi do Komety přicházíte?

Jednoznačně jako hlavní trenér. Ani si nedovedu představit, že by to mělo být jinak. Nastoupil jsem s pravomocemi hlavního trenéra, s tím, že pravomoci mám veškeré a následně taky zodpovědnost jde za mnou. Moje podmínka byla jediná, když jsem si měl vybrat asistenty, a sice aby se mnou na střídačce byl Libor Zábranský. To byl můj požadavek, že on bude koučovat obránce a bude dělat to, co dělá u národního týmu.

Přiznám se, že tomu nerozumím. Proč chcete silového šéfa mít vedle sebe?

Dá se to tak říct, že je silový, ale já to beru z toho pohledu, že jdu k mužstvu, které ve spolupráci s minulými trenéry stavěl právě pan Zábranský. Měl by ho tedy znát nejlíp. Momentálně moc času poznávat kádr zvenčí není, a já potřebuji mít vedle sebe do začátku lidi, kteří prostředí znají a pomůžou mi. Koho jiného si chcete vzít než bývalého skvělého obránce, který už stejnou práci zastává úspěšně u reprezentace?

Tam je i Jiří Horáček, brněnský asistent. Zůstane i on s vámi?

Zůstane. Všechny hráče zná, prošli mu rukama buď v mládeži, nebo v současnosti. Dělá skvělou práci jako videokouč a videoanalytik. Jirka Otoupalík, dosud druhý asistent, v realizačním týmu zůstane taky, ale při utkáních nebude s námi na střídačce. Bude nám předávat informace z tribuny. Jeho role je důležitá hned v příštích dnech, kdy Libor (Zábranský) a Jirka (Horáček) odjíždí s národním týmem. Při tréninku budeme s Jirkou Otoupalíkem na ledě spolu.

Víte už teď, jestli a případně jakou bude Kometa ve své hře potřebovat změnu, aby se vrátila do úspěšných kolejí?

Pochopitelně jako hlavní trenér mám představu o tom, jak bychom měli hrát, a budu se snažit pozměnit hru ku prospěchu týmu. Aby to hráči vzali za své. Neříkám, že budeme překopávat veškerý systém hry, to ne, některé změny však chci udělat. Musíme najít kombinaci toho, jaký hokej mám jako trenér rád a jaký bude mužstvo schopno produkovat.

Jaký hokej bude hrát Kometa?

Především by to měl být hokej, který bude přinášet body, to je nejdůležitější. Zároveň aby z něho měl náročný brněnský fanoušek radost.

Přemýšlíte o tom, že nastupujete do prostředí, kde se trenérům v poslední době nedaří vydržet?

Historii znám, ale takové bohužel trenérské povolání je, že buď máte výsledky, a pak je všechno v pořádku, nebo výsledky nejsou. To je realita. Myslím si, že mám dostatek sebevědomí na to, abych si věřil, že to zvládnu.

Mimo jiné je to Libor Zábranský, kdo říká, že trénovat Kometu není pro každého. Jste na tlak připravený díky zkušenostem ze Sparty?

Všechno ukáže až čas. Pravda je tam, že na Spartu jsou obrovské tlaky, Sparta má v Čechách postavení stejné jako Kometa na Moravě. V tomhle ohledu je to v obou klubech z hlediska výjimečnosti a specifičnosti podobné.

Na co si musí trenér dát pozor, aby ho tlak nesemlel?

Musí zůstat sám sebou, věřit své práci a věřit tomu, co dělá, že je správné. Potřebuje vytrvat u toho, co chce, aby mužstvo hrálo, a z této cesty neuhýbat ani pod tlakem zvenčí, ani zevnitř.

Vidíte na Kometě nějakou slabinu, na které budete potřebovat co nejdřív zapracovat?

Každý trenér chce mít mužstvo co nejsilnější, co nejlepší. I já tam vidím některé věci, které by se daly vylepšit. Myslím si ale, že to není nic, co by se mělo prezentovat do médií. Mluvíme o tom ode dneška s vedením Komety.

Takže se nabízí hráčský pohyb?

Nechci říct, že nastane, nemusí nastat. Zároveň ho nevylučuji.

Na dvacítky vám odjíždí útočník Eduard Šalé, člen přesilovkové sestavy. Jak ho nahradíte?

Začínáme bez tří reprezentantů, kromě Edy jedou na áčko Kuba Flek a Radek Kučeřík. Budeme si s tím muset poradit. Do příštího úterý máme čas na trénink, takže budeme zkoušet a hledat varianty.