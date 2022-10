Když zabere Koch. Sváteční střelec posunul Vítkovice do čela extraligy

„Jen jsem reagoval na situaci, která vznikla. Zkusil jsem se tam natlačit a vyšlo to,“ líčil svůj první gólový zápis Koch. „Vyplynulo to ze situace. Mě hlavně těší, že pokaždé někdo zatáhne. Když to nejde první lajně, zatáhne druhá, jindy to risknou beci, dneska to vyšlo Patrikovi vyšlo,“ chválil svého svěřence kouč Vítkovic Miloš Holaň. „Před druhým gólem zahrála skvěle čtvrtá lajna, Rosťa Marosz čistě vyhrál buly, před brankou jsme clonili tak, jak bychom to chtěli produkovat,“ pochvaloval si vítkovický trenér.

I díky čistému kontu Aleše Stezky se ostravský celek posunul do čela extraligové tabulky. „Je to příjemné, ale pořád je teprve začátek sezony. My se musíme soustředit na chyby, které pořád děláme, a snažit se dál vyhrávat. Oslavovat výhru můžeme do půlnoci, pak musíme makat dál,“ pravil Koch. „Já tabulku nesleduju, je to zrádné. Soutěž je vyrovnaná, máme odehraných málo zápasů na to, abychom něco hodnotili. Musíme být dál pokorní, čekají nás těžké zápasy na výjezdech. Co ale sleduju, je fakt, že jsme na prvním místě v počtu trestů. To mě trápí,“ posteskl si vítkovický trenér Miloš Holaň.

Kladno, které je předposlední, ovšem Vítkovice pořádně potrápilo. „Vyhrál ten, kdo dal první gól. My jsme začali aktivněji, v první třetině jsme Vítkovice přehrávali, měli jsme více šancí. Ve druhé části se do šancí dostávali i domácí. Ve třetí třetině přišla naše individuální chyba, po které jejich obránce rozhodl zápas,“ konstatoval kouč Kladna Otakar Vejvoda.

„Přijel opravdu urputný soupeř, takový, jakého jsme čekali. My jsme na začátku měli těžké nohy po dlouhé cestě z Varů (Vítkovice tam v pátek vyhrály 5:4). My jsme hráče nabádali k trpělivosti, že můžou rozhodnout klidně i v poslední minutě,“ pravil Holaň. „Těší mě, že i hráči tak přemýšleli. Na začátku nám sice dělal problém pohyb soupeře, ale podržel nás gólman (Aleš) Stezka. Zápas jsme postupně překlápěli, rozhodl začátek třetí části, kdy jsme to nezvykle obráncem uhráli na naši stranu. O to jsou body cennější,“ zakončil Miloš Holaň.