Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Jiří Seidl
  11:11
Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch, devětadvacetiletý rodák z Malacek. „A moc si toho vážím. Je to pro mě čest a udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní.“
Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka Dávida Grígera. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Slovák Patrik Koch sleduje střelu Travise Konecného z Kanady.
Francouzský obránce Vincenta Llorca stíhá svého slovenského protějška Patrika...
Slovenský obránce Patrik Koch (vlevo) brání Radana Lence
Třinecký Patrik Koch dohrává u mantinelu pardubického Miloše Kelemena.
31 fotografií

Jaké byly ohlasy v třinecké šatně na to, že tři z osmi Slováků v mužstvu pojedou na hry?

„Kluci nám samozřejmě gratulovali,“ usmál se Koch. „Ale určitě nás to bude něco i stát...“

To znamená, že budou muset přispět do týmové pokladny, anebo přivézt z Milána, kde se bude hrát, nějaké dárky. „Něco asi ano,“ potvrdil obránce.

Patrik Koch dosud reprezentoval Slovensko na čtyřech světových šampionátech, ale v olympijském výběru je poprvé.

Před touto sezonou se do extraligy vrátil po dvou letech v zámoří, kde působil na farmě Utahu v American Hockey League (AHL). V NHL dostal možnost odehrát jedno utkání za Arizona Coyotes, což byl do předminulé sezony předchůdce Utahu.

Před odchodem do Ameriky v roce 2023 odehrál tři extraligové sezony za Vítkovice, přičemž v nejvyšší české soutěži se poprvé objevil v sezoně 2015 až 2016 v sestavě Komety Brno.

Nepřekvapilo ho, že ve slovenském výběru chybí vítkovický Samuel Kňažko, který má bronz z minulé olympiády v Pekingu?

„Tak to je spíš otázka na pány trenéry a na management,“ odpověděl Patrik Koch. „Ale přál bych každému, aby měl možnost na olympiádě hrát. Tak se ale trenéři rozhodli a my to respektujeme.“

Naproti tomu v nominaci jsou hráči z ruské KHL – někdejší třinecký obránce Martin Gernát z Lokomotivu Jaroslavl a útočníci Adam Liška ze Severstalu Čerepovec a Adam Růžička ze Spartaku Moskva.

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Neobává se Koch, že to může slovenským hokejistům z pohledu mnohých fanoušků ublížit? „My se budeme soustředit na sebe a na náš výkon a věřím, že každý z nás nechá na ledě všechny síly,“ vyhnul se obránce přímé odpovědi.

Každopádně se zdá, že Patrika Kocha nominace pořádně nakopla. V minulém extraligovém duelu v neděli proti Spartě předvedl krásnou útočnou akci, když vyrazil od levého mantinelu, objel dva protihráče i branku, načež jeho střelu brankář Jakub Kovář vyrazil, ale na dorážku už nestačil.

To byla paráda!

„Děkuji, ale od nás to byl hlavně týmový výkon, všichni jsme dělali, co máme, a od toho se vše odvíjelo,“ řekl skromně Koch po výhře 5:3.

Svého prvního gólu v tomto extraligovém ročníku se dočkal ve třicátém utkání, do něhož naskočil. Dosud měl „jen“ pět asistencí.

Je výhra nad Spartou pro Třinecké velkým povzbuzením, jelikož předchozí dva duely v sezoně s ní prohráli venku 2:5 a doma 1:2?

Třinecký Patrik Koch brání pardubického Miloše Kelemena.

„Pro nás je každý zápas důležitý, takže nekoukáme, proti komu hrajeme. Soustředíme se na sebe a na svůj výkon,“ prohlásil Koch s tím, že stejné to bude i v nadcházejících šesti zápasech, které Oceláře čekají do února, kdy bude mít extraliga kvůli olympiádě 29 dnů pauzu.

Nejbližší duely je čekají zítra od 18. 00 v Liberci a v neděli od 16. 30 v Mladé Boleslavi. Doma nastoupí až 25. ledna od 15. 00 proti Českým Budějovicím.

Oceláři z minulých sedmi utkání šest vyhráli.

„Soustředíme se na detaily, na věci, které si říkáme furt dokola, a jsem rád, že to jde dobrým směrem. Jen tak musíme pokračovat,“ řekl Patrik Koch.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 40 18 2 6 14 104:96 64
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 40 17 6 1 16 104:97 64
7. HC Sparta PrahaSparta 39 17 4 3 15 122:102 62
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49
14. HC Verva LitvínovLitvínov 42 11 3 4 24 92:136 43
Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

15. ledna 2026  11:11

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Aktualizujeme
Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“...

14. ledna 2026  15:40

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

14. ledna 2026

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně...

14. ledna 2026  9:50

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

