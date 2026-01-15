Jaké byly ohlasy v třinecké šatně na to, že tři z osmi Slováků v mužstvu pojedou na hry?
„Kluci nám samozřejmě gratulovali,“ usmál se Koch. „Ale určitě nás to bude něco i stát...“
To znamená, že budou muset přispět do týmové pokladny, anebo přivézt z Milána, kde se bude hrát, nějaké dárky. „Něco asi ano,“ potvrdil obránce.
Patrik Koch dosud reprezentoval Slovensko na čtyřech světových šampionátech, ale v olympijském výběru je poprvé.
Před touto sezonou se do extraligy vrátil po dvou letech v zámoří, kde působil na farmě Utahu v American Hockey League (AHL). V NHL dostal možnost odehrát jedno utkání za Arizona Coyotes, což byl do předminulé sezony předchůdce Utahu.
Před odchodem do Ameriky v roce 2023 odehrál tři extraligové sezony za Vítkovice, přičemž v nejvyšší české soutěži se poprvé objevil v sezoně 2015 až 2016 v sestavě Komety Brno.
Nepřekvapilo ho, že ve slovenském výběru chybí vítkovický Samuel Kňažko, který má bronz z minulé olympiády v Pekingu?
„Tak to je spíš otázka na pány trenéry a na management,“ odpověděl Patrik Koch. „Ale přál bych každému, aby měl možnost na olympiádě hrát. Tak se ale trenéři rozhodli a my to respektujeme.“
Naproti tomu v nominaci jsou hráči z ruské KHL – někdejší třinecký obránce Martin Gernát z Lokomotivu Jaroslavl a útočníci Adam Liška ze Severstalu Čerepovec a Adam Růžička ze Spartaku Moskva.
Neobává se Koch, že to může slovenským hokejistům z pohledu mnohých fanoušků ublížit? „My se budeme soustředit na sebe a na náš výkon a věřím, že každý z nás nechá na ledě všechny síly,“ vyhnul se obránce přímé odpovědi.
Každopádně se zdá, že Patrika Kocha nominace pořádně nakopla. V minulém extraligovém duelu v neděli proti Spartě předvedl krásnou útočnou akci, když vyrazil od levého mantinelu, objel dva protihráče i branku, načež jeho střelu brankář Jakub Kovář vyrazil, ale na dorážku už nestačil.
To byla paráda!
„Děkuji, ale od nás to byl hlavně týmový výkon, všichni jsme dělali, co máme, a od toho se vše odvíjelo,“ řekl skromně Koch po výhře 5:3.
Svého prvního gólu v tomto extraligovém ročníku se dočkal ve třicátém utkání, do něhož naskočil. Dosud měl „jen“ pět asistencí.
Je výhra nad Spartou pro Třinecké velkým povzbuzením, jelikož předchozí dva duely v sezoně s ní prohráli venku 2:5 a doma 1:2?
„Pro nás je každý zápas důležitý, takže nekoukáme, proti komu hrajeme. Soustředíme se na sebe a na svůj výkon,“ prohlásil Koch s tím, že stejné to bude i v nadcházejících šesti zápasech, které Oceláře čekají do února, kdy bude mít extraliga kvůli olympiádě 29 dnů pauzu.
Nejbližší duely je čekají zítra od 18. 00 v Liberci a v neděli od 16. 30 v Mladé Boleslavi. Doma nastoupí až 25. ledna od 15. 00 proti Českým Budějovicím.
Oceláři z minulých sedmi utkání šest vyhráli.
„Soustředíme se na detaily, na věci, které si říkáme furt dokola, a jsem rád, že to jde dobrým směrem. Jen tak musíme pokračovat,“ řekl Patrik Koch.