Třinec jsem viděl jako tu správnou volbu, řekl Koch o návratu do extraligy

Koch už loni v létě mířil z Vítkovic do Třince. Jenže dostal nabídku z NHL – z tehdejších Arizona Coyotes – a rozhodl se odejít do zámoří.

Nyní je zpátky.

S třineckými Oceláři v úterý po svém návratu podruhé trénoval. „Rychle jsme se domluvili a jsem velice šťastný, že jsem tu,“ popsal sedmadvacetiletý obránce.

V NHL si připsal jediný start za Arizonu, která se před touto sezonou po změně majitele přestěhovala do Salt Lake City a nově hraje pod názvem Utah Hockey Club.

Proč jste se rozhodl vrátit do extraligy?

Z mé pozice a v mém věku bylo náročné se probojovat do týmu. A Třinec jsem viděl jako tu správnou volbu.

Měl jste i jiné možnosti?

Ano, ale byl jsem rozhodnutý, chtěl jsem jít sem.

Hrálo roli i to, že jste do Třince mířil už loni?

Určitě. Třinec byl tehdy pro mě takový malý sen. Jsem rád, že jsem tu. Jdeme na to.

Jak vzpomínáte na zatím váš jediný zápas v NHL proti Minnesotě?

Byl to obrovský zážitek, silný a krásný. A rychlý. Snil jsem o tom odmala a když se to stalo, bylo to ve velkém spěchu, ani jsem neměl moc času nad tím přemýšlet. Uteklo to hrozně rychle. Pamatuju si to silně, ale hned mě zase poslali dolů.

Příprava před touto sezonou vám vyšla. Nebyl jste zklamaný, že jste opět musel na farmu do Tucson Roadrunners?

Za ten rok jsem poznal, jak to tam funguje. Neřekl bych, že to bylo zklamání. Možná jsem jen doufal ve větší šanci.

Třinečtí hokejisté Andrej Nestrašil a Patrik Koch (zleva) na tréninku,

Tehdy vás napadlo, že byste se vrátil do Evropy?

To ne. Až když se ozval Třinec, tak jsme se o této možnosti začali bavit. A když jsem o tom začal přemýšlet, bylo to asi znamení, že to tak chci. Pro mě je lepší hrát extraligu, než být na farmě.

Jak vůbec hráči Utahu vnímali přesun do Salt Lake City, což je celkem daleko?

Když to přišlo, tak se prostě přesunuli. Zázemí tam přes léto vytvořili perfektní, nikdo neříkal nic špatného. Do nové sezony se šlo, jako by se nic nestalo.

V Utahu jste potkal dost českých a slovenských hokejistů. Byla to velká pomoc?

Ano, byli jsme více pospolu. Ale i všichni ostatní kluci byli hrozně fajn.

NHL zůstává vaším snem?

To je asi pro každého hokejistu. Teď se ale těším na zápasy tady a to je pro mě to hlavní.

V Třinci jste z Utahu na hostování. Vnímáte to jako boj o návrat do NHL?

Beru to postupně. Teď jsem tady a těším se na každý zápas.

Co vám rok v zámoří dal?

Obrovské zkušenosti. Jsem moc šťastný, že jsem tam byl.

Patrik Koch (vpravo) na ledě se svým krajanem Vladimírem Draveckým.

Jste pověstný ostrou hrou. Budete ještě větší ranař, než jste býval?

To uvidíme, nevím. Sebe nikdy nehodnotím. Přineslo mi to spoustu věcí v osobním životě i v hokeji. Pro nás s rodinou to byl krásný rok a půl a teď začíná nová kapitola.

Nebyli vaši synové zklamaní, že už nebudou v Americe?

Ne ne. Doma jsme tam, kde jsme spolu.

S Oceláři v minulosti podepsal smlouvu i další slovenský obránce Ľubomír Višňovský, ale nikdy za ně nehrál. Jako vy odešel do NHL, leč už se nevrátil.

Narozdíl od něj si teď v Třinci snad zahraju. Pro mě byl Višňovský hvězda. Když jsem byl malý, sledoval jsem hokej a on patřil mezi mé vzory.

Třinci se vstup do sezony nevydařil. Jaký je váš cíl?

Ten byl vždy jít zápas od zápasu. Věřím, že se nám v této sezoně podaří probojovat co nejdál. Určitě to bude dobré.

Patrik Koch (v bílém) brání tréninku útočníka Ondřeje Kovařčíka.

Díval jste se, kdy narazíte na Vítkovice, za které jste odehrál tři sezony?

Ano. Těším se však na každé utkání.

Když jste ze zámoří sledoval extraligový hokej, díval jste se dříve na Vítkovice, nebo na Třinec?

Na Třinec.

Začnete v pátek doma s Pardubicemi, za které nově hraje Miloš Kelemen, s nímž jste byl v Utahu. Bavili jste se o vaší situaci?

Do hloubky jsme to neprobírali, ale psali jsme si. A trošku jsme se i popichovali.

Takže v utkání půjdete do sebe?

To ano.

Bude to pro vás s Pardubicemi, které patří k největším favoritům extraligy, hodně ostrý start?

To by byl každý zápas. Nekoukám se na soupeře. Proti komukoliv jdu do toho na sto procent.

Tušíte s kým byste mohl vytvořit obrannou dvojici?

Netuším. To je otázka na pana trenéra. Do pátku stihneme ještě nějaké tréninky.

Přeskakujete plynule z češtiny do slovenštiny. Nepřidáte v Třinci i místní nářečí „po našymu“?

To neumím. Čeština, slovenština, angličtina, tím to pro mě končí.