Koch a Kelemen se vrátili do extraligy, hned na sebe narazili. Trenéři je chválili

Oba slovenští reprezentanti zahájili sezonu v zámoří coby hráči Utahu. Jenže v NHL se zatím neprosadili, a tak se vrátili do extraligy. A hned v pátek proti sobě nastoupili.

Koch ve třetí obraně Třince s Bohumilem Jankem, Kelemen na levém křídle druhého pardubického útoku vedle Jáchyma Kondelíka a Martina Kauta.

Několikrát na sebe narazili.

„Na to jsem se až tak nesoustředil. Nevím. Ani jsme si nestačili nic říct,“ usmál se Koch, který dříve hrával ve Vítkovicích.

Ani Kelemen si neuvědomoval, jak často se střetl se svým někdejším spoluhráčem. „V té rychlosti nestíháme reagovat, kdo to je. Ale ve třetí třetině mě na zadním mantinelu podrazil, ale všechno to byly souboje fair play, takže v pohodě,“ řekl.

Zákrok mu vrátil, načež třinecký obránce ztratil hokejku. „Ano, to už jsem věděl, že je to on a šel jsem po něm. Jsme kamarádi, ale v zápase jde vše stranou,“ upozornil nový pardubický útočník, jenž před odchodem za moře působil v Mladé Boleslavi.

Třinecký Patrik Koch brání pardubického Miloše Kelemena před brankou Ondřeje Kacetla.

Dodal, že je rád zpátky v nejvyšší české soutěži. „V zámoří to je opravdu těžké. Tady si hokej užívám, tak bych to shrnul,“ podotkl Kelemen, který byl se čtyřmi střelami nejaktivnější z Pardubic.

Koch byl na ledě nejdéle ze všech Třinečanů – 20:48 minuty. K tomu měl dva hity a čtyři bloky.

„Hlavně mě mrzí, že nemáme body, to je podstatné,“ namítl. „Byl to boj, vyrovnaný zápas. Musíme se ponaučit z gólů, které jsme dostali, a jít do dalšího zápasu zase naplno.“

Brankář Ondřej Kacetl z Třince inkasuje v utkání s Pardubicemi.

Podle Kelemena rozhodl přelom druhé a třetí třetiny, kdy Pardubičtí góly Hájka a Smejkala během 43 vteřin odskočili do vedení 4:2.

„Udělali jsme i několik chyb, ale první třetina byla podle našich představ. Vlétli jsme na ně a měli jsme hru pod kontrolou,“ hodnotil duel Kelemen. „Takhle musíme venku hrát. Třinec má kvalitní tým, hráli jsme zodpovědně vzadu a až na pár šancí, které měli z přečíslení, jsme je k ničemu nepouštěli.“

Trenéři své posily chválili.

„Patrik odehrál dobrý zápas. Potřebuje se adaptovat na soutěž, na náš tým. Bude se zvedat, a proto jsme ho brali,“ řekl třinecký Zdeněk Moták.

Pardubický Miloš Kelemen si navádí puk v utkání s Třincem.

„Miloš je dobrý indián, válečník. Potřebovali bychom ještě jednoho indiána, protože máme hodně náčelníků. Ještě ho moc neznám, ale v tréninku vypadá jako indián, v zápase vypadá jak indián. Takový slovenský z Tater. Jsou tam vůbec indiáni?“ žertoval pardubický Jan Ludwig.

Co na to Kelemen?

„Asi tomu rozumím,“ usmál se. „Je to v mém popisu práce, snažím se týmu pomáhat, jak umím.“

Dodal, že z pardubického týmu cítí velkou sílu. „I v kabině, jak spolu držíme. Jsem šťastný, že jsem byl konečně u výhry,“ připomněl, že při jeho premiéře v Plzni prohráli 2:5.