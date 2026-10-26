Trefil hlavu, intenzitu nezvýšil. Koch dostal za faul na Bambulu stopku na jeden zápas

Slovenský reprezentační bek nedovoleně atakoval Bambulu na začátku třetí třetiny, kdy u mantinelu zasáhl protihráče loktem do oblasti hlavy a krku.
Rozhodčí Adam Kika a Filip Vrba po kontrole u videa vyloučili Kocha na 5 minut a do konce utkání.
„Vzhledem k minimální časové prodlevě mezi odehráním puku a zákrokem bylo možné protihráče dovoleným způsobem atakovat,“ uvedl Bičánek. Dodal, že Bambula se sám vystavil zranitelné pozici, protože byl ve sníženém postoji a nebyl na střet připraven.
„Koch při zákroku držel ruce u těla a nezvýšil intenzitu svého pohybu změnou těžiště, přesto však zasáhl protihráče do oblasti hlavy a krku. Jako hráč provádějící zákrok přitom nesl výhradní odpovědnost za to, aby neohrozil zdraví protihráče a nezasáhl jeho hlavu,“ dodal Bičánek.
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Disciplinární komise vedle toho udělila pokutu deset procent měsíčního platu útočníkovi Jakubu Lvovi z Plzně za nafilmovaný pád v nedělním utkání v Liberci.
Lev podle Bičánka „přihrál“ střet s obráncem Denisem Zemanem v závěru druhé třetiny, za který byl liberecký bek vyloučen na dvě minuty za krosček.
„Zeman se dopustil omezujícího zákroku, za který byl rozhodčími potrestán. Reakci plzeňského forvarda však nebylo možné považovat za nevyhnutelný následek tohoto jednání,“ uvedl šéf disciplinární komise.