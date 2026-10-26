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Tipsport extraliga 2026/27

Trefil hlavu, intenzitu nezvýšil. Koch dostal za faul na Bambulu stopku na jeden zápas

Autor: ,
  19:45
Patrik Koch trefuje karlovarského útočníka Jana Bambulu.

Patrik Koch trefuje karlovarského útočníka Jana Bambulu. | foto: FOTO MAFRA Jiří SeidlMAFRA

Jan Bambula leží na ledě po souboji s třineckým obráncem Patrikem Kochem.
Jan Bambula zůstává na ledě po hitu třineckého beka Patrika Kocha.
Obránce Třince Patrik Koch se snaží odtrhnout od karlovarského protihráče.
Třinecký obránce Patrik Koch sleduje hru nad ležícím českobudějovickým...
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Třinecký obránce Patrik Koch dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Jana Bambulu v nedělním duelu 14. kola extraligy. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o rozhodnutí šéfa komise Radima Bičánka v tiskové zprávě.

Slovenský reprezentační bek nedovoleně atakoval Bambulu na začátku třetí třetiny, kdy u mantinelu zasáhl protihráče loktem do oblasti hlavy a krku.

Rozhodčí Adam Kika a Filip Vrba po kontrole u videa vyloučili Kocha na 5 minut a do konce utkání.

Jan Bambula leží na ledě po souboji s třineckým obráncem Patrikem Kochem.

„Vzhledem k minimální časové prodlevě mezi odehráním puku a zákrokem bylo možné protihráče dovoleným způsobem atakovat,“ uvedl Bičánek. Dodal, že Bambula se sám vystavil zranitelné pozici, protože byl ve sníženém postoji a nebyl na střet připraven.

„Koch při zákroku držel ruce u těla a nezvýšil intenzitu svého pohybu změnou těžiště, přesto však zasáhl protihráče do oblasti hlavy a krku. Jako hráč provádějící zákrok přitom nesl výhradní odpovědnost za to, aby neohrozil zdraví protihráče a nezasáhl jeho hlavu,“ dodal Bičánek.

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Disciplinární komise vedle toho udělila pokutu deset procent měsíčního platu útočníkovi Jakubu Lvovi z Plzně za nafilmovaný pád v nedělním utkání v Liberci.

Lev podle Bičánka „přihrál“ střet s obráncem Denisem Zemanem v závěru druhé třetiny, za který byl liberecký bek vyloučen na dvě minuty za krosček.

„Zeman se dopustil omezujícího zákroku, za který byl rozhodčími potrestán. Reakci plzeňského forvarda však nebylo možné považovat za nevyhnutelný následek tohoto jednání,“ uvedl šéf disciplinární komise.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 14 9 1 1 3 54:38 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 7 2 0 5 35:25 25
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 14 6 2 1 5 40:35 23
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 7 0 2 5 40:40 23
6. Rytíři KladnoKladno 14 5 3 2 4 39:40 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Kometa BrnoKometa 14 4 3 2 5 37:37 20
9. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 2 6 37:34 19
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 3 4 1 6 31:33 18
11. HC Verva LitvínovLitvínov 14 5 1 1 7 31:37 18
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 3 2 1 8 32:48 14
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 14 2 1 1 10 24:49 9
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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