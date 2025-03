Hrehorčák překonal parťáka a Třinci dal klid. Muselo to být? ptal se Tomek

„Šli jsme si za tím, už jsme nechtěli jet přes celou republiku do Litvínova, takže teď ušetříme i nějaké síly,“ prohlásil Patrik Hrehorčák. „A jsem rád, že jsem po dlouhé době dal gól. A tak důležitý, protože nás v závěru uklidnil.“

Před tím gólem měli vaši spoluhráči několik obrovských šancí. Bylo náročné ustát zápas psychicky?

Ale také Litvínovští měli šance. Káca výborně vychytal jejich dva nájezdy. My jsme nedali čisté tutovky a pak přišel takový pašerák, můj gól, to ani nebyla šance.

Na gól jste čekal od 10. ledna. Trápil jste se tím?

Poslední dobou ano. Šance mám, ale říkal jsem si, a i spoluhráči mě uklidňovali, že to přijde v pravou chvíli, což se stalo.

S litvínovským brankářem Matejem Tomkem se znáte ze slovenské reprezentace. Řekl vám něco k tomu gólu?

Ptal se mě, zda jsem mu ho musel dát... Odpověděl jsem, že ano, protože před tím nám pochytal ty tutovky, nějaký gól dostat musel.

Čekali jste, že Matej Tomek bude hrát po tom, co v pondělí šel na led ve 27. minutě místo Šimona Zajíčka?

Jasně, včera vychytal jakoby nulu, polovinu zápasu nedostal gól. Věděli jsme, že do hry půjde.

Tomáše Marcinko cloní před brankou Mateje Tomka.

V jednom momentě litvínovský obránce Marek Baránek přehodil na vaši střídačku Michala Teplého. Nechtěli jste mu to vrátit?

Marek celou sérii hodně mluvil, takže my jsme hráli to svoje, nepotřebovali jsme na něj nijak reagovat. Je to úplně zbytečné. Chtěl se dostat pod naši kůži, ale to se mu nepovedlo. Lepší je takové hráče nevnímat, pak z toho mají větší nervy, než když s nimi jdete do debaty.

Jak byste sérii zhodnotil?

Byl proti nám velmi těžký soupeř. První zápas jsme prohráli po prodloužení, ve druhém byly samé emoce. Škoda pondělka, že jsme trochu hazardovali s tím výsledkem (Třinečtí vedli 3:0 a vyhráli 3:2 – pozn. red.) a dneska totéž. Toho se musíme příště vyvarovat.

Chyběl Litvínovu zraněný Ondřej Kaše?

To je největší hvězda celé ligy, takže ano. Lepší hráč v extralize není, mistr světa.

Vyrovnali jste se už Vsetínu nejen pěti tituly za sebou, ale i sedmnácti vyhranými sériemi v play off...

To je pro statistiky, co já s tím (smál se). Pro mě to není podstatné. Chci vyhrát každý zápas a je jedno, zda je to první série, nebo dvacátá.

Už hrajete play off hokej, jak jste byli zvyklí předchozí roky?

Hráli jsme, ale dáme dva rychlé góly, a potom se nám to sesype, úplně zbytečně z utkání děláme drama. Mohli jsme si spíše počkat na šance, jak jsme to dělali v předešlých letech. To musíme trochu zlepšit a jít do soubojů jinak.

Na playoffový mód jste ale naběhli už v závěru základní části, že?

(Smál se) Potřebovali jsme to, tento rok musel přijít dříve. A teď jsme postoupili. Musíme jít krůček po krůčku a uvidíme, koho teď dostaneme. Je nám to ale jedno.

Takže krok za krokem půjdete za šestým titulem v řadě?

Doufejme, v hlavě nic jiného nemáme. Nechci říct, že jsme nějací namyšlení, ale jdeme každý zápas vyhrát. Nikomu nedáme nic zadarmo.