Eliáš po zápase legend vzpomíná na epizodku v Pardubicích: Byl to skvělý čas!

Autor:
  16:00
Tuhle epizodku si reálně vybaví pardubičtí fanoušci odhadem tak ročníku 1992 a starší. Patrik Eliáš, vedle vrstevníka Milana Hejduka největší hvězda víkendové exhibice NHL Den hokeje v Česku v enteria areně, totiž kdysi krátce nastupoval i za Dynamo. Nebo, přesněji, za tehdejší HC IPB Pojišťovnu.
Patrik Eliáš před zápasem hokejových legend v Pardubicích.

foto: Milan Křiček

Vlevo Tomáš Rolinek, jenž pak nastoupil v brance Pardubic, vpravo v hovoru s...
Václav Nedorost se s parťáky raduje z jednoho z gólů Legend NHL
Milan Hejduk během zápasu hokejových legend v Pardubicích.
Milan Hejduk blafákem překonává svého někdejšího spoluhráče Dušana Salfického v...


Pětici zápasů z úvodu sezony 1999–2000, kdy během vyjednávání o nové smlouvě s New Jersey po boku Kanaďana Brendana Morrisona a zprvu i Radka Bonka nasbíral pět bodů (1 + 4), přitom Eliáš, jenž brzy oslaví padesátku, nemá za bezvýznamnou kapitolu své kariéry.

„Rád na to vzpomínám, nejen proto, že lidi v Pardubicích hokej milují. Táta jim zamlada vždycky fandil — Otovi Janeckému, Jirkovi Šejbovi i dalším. Byl rád, že jsem si tu pak zahrál. Skvělý čas, výborných pár zápasů. A s Brendanem nás to spojilo hodně, kamarádi jsme dodnes,“ říká dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a druhý nejproduktivnější Čech v dějinách NHL po Jaromíru Jágrovi.

Takže vám to letmé angažmá naskočilo hned, jak jste se tu ocitl?
Jasný, bavil jsem se s lidmi, kteří v klubu dál pracují. A s klukama, kteří hráli exhibici proti nám. Někteří z nich byli v tu dobu moji spoluhráči, s Blážou (Tomášem Blažkem, který stál na střídačce Legend Dynama jako jeden z koučů) jsem bruslil i v pětce... Bylo fajn je vidět, ta setkání jsou vždycky příjemná.

Hejduk sólem překonal Salfického. Nečas? Neskutečný, říkal po zápase legend

Nepochybuji, že velký vliv na váš příchod do Pardubic měl tenkrát Zbyněk Kusý. Co ještě rozhodovalo, že se ta vaše trojka z NHL objevila právě tady? Přece jen — v extralize jste začínal v Kladně, kde jste předtím hrál i za dorost...
Kladno tehdy vůbec neprojevilo zájem, a Zbyněk Kusý ano. Takže to bylo jednoduché. Na konci sezony 1997–98 jsem byl na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde dělal manažera, tam jsme předběžně mluvili o tom, že by tahle možnost mohla nastat. Když na to pak opravdu přišlo, už nebylo co řešit.

Ještě trochu zavzpomínejme. Nedávno skončila olympiáda a
v souvislosti se čtvrtfinálovým zápasem Kanada – Česko se připomínalo vaše semifinále s Kanadou na Světovém poháru 2004. Často se objevoval názor, že tak dobrý hokej jako teď ve čtvrtfinále v Miláně nároďák nehrál právě od toho torontského semifinále. Vy jste v něm srovnával na 3:3; i přes porážku 3:4 v prodloužení a vyřazení z turnaje to bez debat bylo památné utkání.
Pro mě určitě, jsem rád, že na to takhle nahlížejí i hokejoví historici a lidé, kteří tomu trošku rozumějí. Vedle jednoho nebo dvou zápasů z NHL byl tenhle nejlepší, na kterém jsem participoval. Atmosféra, výsledek, herní projev z obou stran. Hokejisté, se kterými jsem tam byl i proti kterým jsme hráli... Neskutečné.

Vlevo Tomáš Rolinek, jenž pak nastoupil v brance Pardubic, vpravo v hovoru s trenérem výběru z NHL Slavomírem Lenerem nynější sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.
Václav Nedorost se s parťáky raduje z jednoho z gólů Legend NHL
Milan Hejduk během zápasu hokejových legend v Pardubicích.
Milan Hejduk blafákem překonává svého někdejšího spoluhráče Dušana Salfického v brance Legend NHL.
5 fotografií

Udělala vám radost odezva na Den hokeje, při němž jste oblékl dres Legend NHL? Vidíte velký přínos v tom, že tu NHL podobné akce pořádá?
Je to super, na každém podobném eventu se to ukazuje. Myslím, že naši fanoušci — a to napříč sporty — jsou opravdu fantastičtí. I přesto, že třeba momentálně nemáme tolik hráčů v NHL, si je liga vědoma, že zázemí tady je a na hokej se chodí. Vedení NHL to registruje během mistrovství světa i jiných mezinárodních zápasů. Když tu hraje utkání sama NHL, je vyprodáno. Kulisa je vždy parádní, takže je to i nějaké poděkování, jak se naši lidé chovají a jak NHL vnímají.

Od ligy je to chytré propojení, dělají to dobře. Mladí mají k čemu vzhlížet, nějakou motivaci, sledují ikony. Je perfektní, že životem neproplouvají jen tak. Tady bylo trochu znát, že Pardubice jsou velké hokejové město — v menších asi panovala lepší atmosféra, více si vážila, že se to tam koná. Věřím, že to v budoucnu bude pokračovat. I v nižších ligách se budují nové arény.

Poradce ve Slavii? Ať si každý představí, co chce. Na NHL teď Eliáš nemá čas

Exhibice měla benefiční podtext, přičemž vaši kariéru mám jako člověk, který ji pozoroval zvenčí, se zapojením do charity protknutou v podstatě od začátku. Je to pro vás důležitý moment, že se, v uvozovkách, nejdete jen sklouznout s kamarády a pobavit lidi?
To upřímně musí být součástí těchhle akcí. My jsme ti, kteří mají v životě štěstí, jsme zdraví. Každý má ale jiný osud, viděli jsme toho kluka, pro kterého se hrálo (Martina Petruse, bývalého hráče a trenéra mládeže Dynama, který trpí nevyléčitelnou progresivní svalovou dystrofií a je upoután na invalidní vozík). Na led ho přivedl Ondra Machala (bývalý hráč Pardubic, jenž letos hrál v Rumunsku a v první lize v Táboře), kterého jsem měl ve dvacítce. Je fajn, že i on má tu lidskou nadstavbu. Je to důležité. Když někam jedeme, fandové nás chtějí vidět, dělají se podpisovky a tak dále, ale musí z toho jít něco pro dobro. To vás naučí NHL a život, že charita je potřeba. Bereme to automaticky.

Mezi profesionálními sportovci jste ale podle mě byl v tom smyslu průkopník.
Děkuju. Je to možné, nevím, jestli někdo má takhle setrvačnou činnost, spolupráci s charitou. S UNICEF teď jedeme 21 let. V roce 2005 jsem onemocněl žloutenkou, to byl první impuls, kdy se opravdu víc zapojit. Byla to zároveň souhra náhod. Moje manželka (Petra Eliáš Voláková) dělá moderátorku, zrovna ve studiu mluvila s ředitelkou z UNICEF a bavily se o očkování proti žloutence, se kterou jsem právě ležel v nemocnici. Stále to funguje, těší mě to. Pracujeme na tom jako ambasadoři společně s Jitkou Čvančarovou a Václavem Marhoulem.

