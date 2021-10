Góly vydřel i v posilovně. A teď se mi kluci smějí, líčí litvínovský Demel

A to i v loňské, covidové sezoně v Litvínově. Blýskl se 11 přihrávkami, ovšem branku vyhlížel marně. „Loni jsem ty situace měl taky, sjížděl jsem si před branku, ale jde o nastavení hlavy, o důraz, dát puk rychle z hokejky.“

Teď se mu to daří. Premiérová trefa proti Pardubicím byla vymodlená; už ji slavil, když jako střelce určili tečujícího Zygmunta, takže se zdravě naštval a pět vteřin před koncem prostřelil brankáře Kloučka už sám za sebe. A nyní skóroval ve dvou z posledních tří zápasů, proti Zlínu šlo o gól vítězný, s Třincem v té chvíli vyrovnávací.

„Snažím se sjíždět do volných prostorů, trefovat puk nahoru. I v tréninku,“ líčí. „Snad to příště přinese tři body pro tým, ne jako s Třincem,“ mrzela ho porážka.

S góly neprotrhl pytel náhodou. Přes léto dřel s Petrem Švehlou, kondičním trenérem Vervy a bývalým úspěšným zápasníkem.

„Zaměřili jsme se na vršek těla, trochu ho posílili. Hodně mi to pomohlo při střelbě, mám větší razanci. Ovšem jak říkám, nejde jen o střelbu, ale i o hlavu. Když něco nejde, člověk se na to musí soustředit.“

Litvínov vs. Kladno Online reportáž v neděli d 17:30

Hlavu si nastavil, že nejdůležitější je tady a teď. Ne, co bude. „Řeším moment, každou sekundu. Ne co udělám, ale co dělám. A vše s pozitivním přístupem,“ vykresluje.

Avšak nad osobní statistiky staví mužstvo. Myslí si, že Verva půjde tabulkou nahoru: „Máme zkušené hráče i dobře poskládaný tým. Jen si to musí sednout. A věřit, že to půjde. Když člověk nevěří, je to k ničemu.“